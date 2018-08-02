«Победа» наняла адвоката Генриха Падву для защиты в суде по делу о ручной клади

Согласно закупочной документации, почасовая ставка самого Падвы составит 40 000 руб., адвоката его бюро «Падва и партнеры» Александры Бакшеевой — 20 000 руб.

Генрих Падва в прошлом году представлял интересы миллиардера Алишера Усманова в суде против Алексея Навального по делу о защите чести и достоинства. Тогда Люблинский суд Москвы встал на сторону бизнесмена и обязал политика удалить фильм «Он вам не Димон». Падва представлял Усманова и в других судебных разбирательствах.

«Победа» через суд требует от Министерства транспорта отменить пункт Федеральных авиационных правил, обязывающий авиакомпании перевозить сверх нормы ряд предметов. В октябре прошлого года Минтранс утвердил новые правила перевозки ручной клади. Согласно им авиакомпании могут сами установить бесплатную норму (но не менее 5 кг), но сверх нее должны перевозить без ограничения размера и веса дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, лекарства, костыли и трости, товары duty free.

Но «Победа» тогда же ввела свои правила: авиакомпания принимает в салон только ту кладь, которая помещается в калибратор размером 36 х 30 х 27 см, все остальное нужно сдавать в багаж за дополнительную плату.

Иск «Победы» к Минтрансу Верховный суд начнет рассматривать в августе, следует из материалов суда.