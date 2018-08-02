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Новости нашей газеты 2 августа много лет назад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мы продолжаем вести регулярную рубрику «Вечерке» — 95 лет», в рамках которой знакомим читателей с публикациями прошлого столетия.
Все рады радио
«30 и 31 июля пассажиры, бывшие на станции метрополитена «Парк культуры им. Горького», слышали громко раздававшиеся по радио объяснения о правилах посадки в вагоны, предупреждения о прибытии и отправлении поездов. Помимо информации о работе метро, по радио транслировалась граммофонная запись. Новое начинание получило положительный отзыв у москвичей. В многочисленных письмах, присланных в управление метрополитена, пассажиры просят оборудовать постоянно действующими радиоустановками все станции. Как сообщили нам.., в первую очередь будет радиофицирована станция «Комсомольская».
(1937)
Со щитом или на щите
«На шахтах второй очереди метро развернулась техническая учеба рабочих. Одних щитов будет работать 42, для их бесперебойной работы потребуется около 8 тысяч рабочих. Уже сейчас учебой охвачены 1500 рабочих. Техэкзамен начнется через месяц со дня начала проходки тоннелей щитами и будет проводиться непосредственно на рабочем месте».
(1935)
Звездная шахта
«Горняки метростроевской шахты в Новых Кузьминках с сегодняшнего утра штурмуют забои как коллектив коммунистического труда. Это… звание шахте присвоили вчера на митинге, посвященном установлению коллективом горняков мирового рекорда проходки тоннеля на Ждановском радиусе метро (юг нынешней Таганско-Краснопресненской линии. — «ВМ»). На копре шахты (конструкция, выходящая на поверхность, в которой установлен лифт. — «ВМ») сегодня вечером зажжется алая звезда.
(1963)
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