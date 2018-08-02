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Благодаря вниманию главы региона начались подготовительные работы по восстановлению храма в Утевке
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Благодаря вниманию главы региона начались подготовительные работы по восстановлению храма в Утевке 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Напомним, 4 июля глава региона с рабочим визитом посетил Нефтегорский и Алексеевский районы. В ходе визита руководитель области оценил состояние Храма Святой Троицы в селе Утевка, знаменитого росписями художника-иконописца Григория Журавлева.
Храм долгие годы нуждался в реставрации, в 1934 г. он был закрыт, и позднее в нем расположился склад. В сентябре 1988 г. храм вновь открыл двери для прихожан. С этого момента начались и работы по восстановлению: вновь построена колокольня, отреставрированы иконы, а внутреннюю роспись удалось восстановить лишь частично.
Настоятель храма отец Анатолий попросил у главы региона помощи в реставрации. В числе наиболее проблемных вопросов, нуждающихся в финансировании — восстановление внутренней отделки и росписи, а также ремонт кровли.
"Считаю важной задачей сохранение наследия великого земляка, знаменитого иконописца", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Поиск решения проблемы руководитель области провел в считанные дни. Дмитрий Азаров поручил управлению государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области провести оценку объемов необходимых реставрационных работ.
Храм Святой Троицы в с. Утевка включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области. Для осуществления восстановительных (реставрационных) работ необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу объекта, разработать проект работ, а также провести мероприятия по включению храма Святой Троицы в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ. Эксперты управления выйдут для оценки состояния объекта уже в ближайшие дни.
Глава региона также провел переговоры по поддержке восстановления храма с руководством АО «Самаранефтегаз». Достигнута договоренность о выделении предприятием части средств на ремонт храма уже в августе этого года.
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