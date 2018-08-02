Ужесточение экзамена на права запутает водителей 

Усложнение правил сдачи экзамена на водительские права не даст нужного эффекта. Такое мнение высказал ФБА «Экономика сегодня» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.
Экзамен на получение водительских прав может быть усложнен. В МВД подготовило проект закона, который предполагает объединение «площадки» и «города» в одну практическую часть.
Новый экзамен будет строже, практическому вождению планируется уделить повышенное внимание. По мнению ведомства, нововведение поможет улучшить подготовку водителей и сократить аварийность на дорогах.
Также в законопроекте прописаны обязательная фиксация теоретического экзамена на аудио и видео и снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.
"Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным", — отметили в МВД.
Нужно определиться
Игорь Моржаретто не видит смысла в фиксации теоретической части экзамена. Что касается практической, она и так пишется на камеры, отметил он.
"Что касается предложений по объединению «площадки» и «города», МВД хочет сделать в итоге два экзамена вместо одного. Площадка вообще вопрос смешной; сначала кричали, что площадка — наше все, заставили школы купить четверть гектара земли, вводили жесточайшие нормативы, а теперь предлагают это все отменить. Но не полностью — сохраним, мол, элементы площадки. В проекте написано, что навыки по маневрированию нужно проверять в закрытых помещениях-площадках. Это бред какой-то. Вы площадку отменяете или нет? На реальной площадке есть разметка, конусы. Сбил конус — не сдал, все понятно. А так меня загоняют на какую-то случайную площадку во дворе, и говорят — показывай, как ты готов. Так что нужно или отменять полностью площадку как экзамен, или оставлять", — пояснил Моржаретто.
При этом решение о снятии запрета на учебную езду по магистралям эксперт приветствует — все-таки навыков вождения по таким трассам у человека, получившего права, нет, что неправильно. «Надо еще разрешить вождение и ночью — в той же Германии обязательны несколько уроков вождения в ночное время», — добавил он.
Экзаменатор — отдельная профессия
То, что эти нововведения помогут повысить качество подготовки и снизят аварийность на дорогах, Моржаретто считает маловероятным.
"Сегодня, если смотреть по статистике, количество ДТП среди начинающих и так уменьшается. И если заниматься реформой, то надо начинать с того, как правильно строить прием экзамена. У нас требования к экзаменатору — формальные. А на самом деле в той же Европе экзаменатор — отдельная профессия. Он должен не орать на водителя, который и так переживает стресс, а выявлять его сильные и слабые стороны", — сказал эксперт, посетовав, что «у нас экзаменатору нужно выполнить план. Ему все равно, что ты волнуешься. Чуть сделал не то — пошел на пересдачу».
Возрастной ценз
Проект закона, предложенный МВД, предполагает изменения в правила дорожного движения в части учебной езды. Устанавливаются термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Также уточняется возраст, при котором обучаемый может допускаться к учебной езде.
"Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет", — указали в ведомстве.