Ужесточение экзамена на права запутает водителей

Экзамен на получение водительских прав может быть усложнен. В МВД подготовило проект закона, который предполагает объединение «площадки» и «города» в одну практическую часть.

Новый экзамен будет строже, практическому вождению планируется уделить повышенное внимание. По мнению ведомства, нововведение поможет улучшить подготовку водителей и сократить аварийность на дорогах.

Также в законопроекте прописаны обязательная фиксация теоретического экзамена на аудио и видео и снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.

"Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным", — отметили в МВД.

Нужно определиться

Игорь Моржаретто не видит смысла в фиксации теоретической части экзамена. Что касается практической, она и так пишется на камеры, отметил он.

"Что касается предложений по объединению «площадки» и «города», МВД хочет сделать в итоге два экзамена вместо одного. Площадка вообще вопрос смешной; сначала кричали, что площадка — наше все, заставили школы купить четверть гектара земли, вводили жесточайшие нормативы, а теперь предлагают это все отменить. Но не полностью — сохраним, мол, элементы площадки. В проекте написано, что навыки по маневрированию нужно проверять в закрытых помещениях-площадках. Это бред какой-то. Вы площадку отменяете или нет? На реальной площадке есть разметка, конусы. Сбил конус — не сдал, все понятно. А так меня загоняют на какую-то случайную площадку во дворе, и говорят — показывай, как ты готов. Так что нужно или отменять полностью площадку как экзамен, или оставлять", — пояснил Моржаретто.

При этом решение о снятии запрета на учебную езду по магистралям эксперт приветствует — все-таки навыков вождения по таким трассам у человека, получившего права, нет, что неправильно. «Надо еще разрешить вождение и ночью — в той же Германии обязательны несколько уроков вождения в ночное время», — добавил он.

Экзаменатор — отдельная профессия

То, что эти нововведения помогут повысить качество подготовки и снизят аварийность на дорогах, Моржаретто считает маловероятным.

"Сегодня, если смотреть по статистике, количество ДТП среди начинающих и так уменьшается. И если заниматься реформой, то надо начинать с того, как правильно строить прием экзамена. У нас требования к экзаменатору — формальные. А на самом деле в той же Европе экзаменатор — отдельная профессия. Он должен не орать на водителя, который и так переживает стресс, а выявлять его сильные и слабые стороны", — сказал эксперт, посетовав, что «у нас экзаменатору нужно выполнить план. Ему все равно, что ты волнуешься. Чуть сделал не то — пошел на пересдачу».

Возрастной ценз

Проект закона, предложенный МВД, предполагает изменения в правила дорожного движения в части учебной езды. Устанавливаются термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Также уточняется возраст, при котором обучаемый может допускаться к учебной езде.

"Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет", — указали в ведомстве.