Находка или кража? Чем отличается потерянная вещь от забытой

Для большинства из обывателей нет разницы между понятиями «забытое» и «потерянное». Да и на самом деле, если забыл — считай, что потерял. Тому, кто нашёл забытое, всё равно — он же не знает же историю происхождения вещи?

Однако с точки зрения закона, оказывается, есть различия между этими понятиями. А вот какая, нам рассказала начальник отдела организации дознания УМВД России по Омской области Галина Короткова.

Машина в лесу — не находка

Ольга Коробова , omsk.aif.ru: Галина Викторовна, разъясните понятия «потерянная» и «забытая» вещь. И чем отличается находка от хищения?

Галина Короткова: Потерянная вещь — предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в месте, которое собственнику или владельцу неизвестно. Забытая — вещь, которая находится в месте, известном собственнику или владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом её возвратить.

Например, потерянные в лесу часы (деньги и др.) для нашедшего их будут являться находкой, в то время как оставленный в лесу на длительное время автомобиль находкой являться не будет. Если таким автомобилем завладеет обнаруживший его без владельца субъект с намерением обратить его в свою пользу, его действия будут квалифицироваться как кража.

То же в случаях оставления вещей без присмотра на вокзале (аэропорту): их завладение посторонним лицом расценивается как кража. Телефон, лежащий на лавочке у подъезда, находкой не является. Вещь, оставленная без присмотра, не становится ничьей, взять её — значит её похитить.

Если возле магазина стоит велосипед, это, скорее всего, означает, что его оставили на хранение, а не потеряли. Если вы будете объяснять полицейскому, что считали велосипед потерянным, вам не поверят. То же самое, если в кафе возле чашки с чаем оставлен мобильный телефон. В этом случае очевидно, что его хозяин будет искать забытую или намеренно оставленную на время вещь.

— Если гражданин нашёл мобильный телефон, может ли он оставить его у себя?

— Согласно требованиям ст. 227 Гражданского кодекса РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить об этом собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить эту вещь, и возвратить найденное потерявшему. Если вещь найдена в помещении или транспорте, её необходимо сдать лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства.

Если владелец найденной вещи или место его пребывания неизвестны, нашедший обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом гражданин, нашедший вещь, вправе хранить её у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.

В противном случае его действия квалифицируются как кража. Так, например, если пассажир забывает в такси свои вещи (сумку, телефон и др.), а водитель либо последующий пассажир забирает их с намерением обратить в свою пользу, он совершает хищение (кражу).

Суд обвиняет в краже

— Какова судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, нашедших забытые вещи?

— На территории Омской области по таким фактам суды выносят обвинительные приговоры. Так, Первомайским районным судом города Омска в январе 2018 года вынесен обвинительный приговор в отношении гражданки И. в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ — «кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». И. нашла сотовый телефон, который гражданка П. после примерки одежды забыла в одном из магазинов, и забрала себе.

В начале апреля Омским областным судом приговор Первомайского районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба подсудимой оставлена без удовлетворения.

Аналогичное решение принято Омским областным судом в июне прошлого года по приговору Кировского районного суда Омска, которым М. осужден за совершение преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту хищения денег, принадлежащих гражданину Е., которые последний утерял на скамейке трибуны спортивного комплекса «Арена — Омск», находясь на хоккейном матче.

В заключение хочется обратиться к читателям: не стоит себе присваивать найденное, поскольку можно попасть в неприятную ситуацию. Чтобы вас не обвинили в краже, отнесите эту вещь в полицию, написав заявление о находке.

В рубрике «Закон и порядок» omsk.aif.ru и сотрудники профильных управлений УМВД России по Омской области раскрывают подробности самых резонансных дел, дают советы и рекомендации жителям нашего региона.