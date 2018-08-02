В Самаре пройдёт ещё один митинг против повышения пенсионного возраста 

Против пенсионной реформы выступают даже молодые
Движение «Гражданская инициатива» объявило дату следующего митинга протеста против повышения пенсионного возраста. Он пройдёт в воскресенье, 12 августа, в 12:00 в сквере «Родина» в Самаре.
— Митинг согласован, — рассказал один из организаторов акции, депутат губдумы Михаил Матвеев в своём блоге.
Изначально «Гражданская инициатива» планировала провести митинг 11 августа. Но мэрия города не согласовала эту дату. Поэтому всем, кто по ошибке придёт в сквер 11 числа, представители оргкомитета будут сообщать о переносе митинга на 12 августа.
В конце июля в Самарской области уже прошли два митинга против пенсионной реформы. В областной столице несогласные собрались в сквере «Родина», а в Новокуйбышевске — на площади Менделеева. 63.ru вёл онлайн-трансляцию с обеих площадок. По разным оценкам, акцию протеста в Самаре посетили от 400 до 2000 человек.
Инициатором реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство РФ. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Госдума приняла законопроект в первом чтении. Мы следили за тем, как это происходило в парламенте, в режиме онлайн. От Самарской области «за» реформу высказались 9 из 11 депутатов Госдумы. Кто они — читайте в нашем материале.