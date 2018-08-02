В Гданьске открыли пункт помощи ищущим работу иностранцам

1 августа в Гданьске открыли первый в Польше пункт помощи иностранцам, которые ищут работу. В первый же день туда обратились десять человек, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на портал Wyborcza.pl.

"Два человека сразу же нашли работу. Мы сотрудничаем с работодателями, которые в любой момент готовы принять новых людей и сами к нам приезжают, чтобы забрать сотрудников", — говорит Сылвия Дымницка-Иванюк, начальник отдела трудоустройства иностранцев. Она отметила, что в центр могут обратиться и те иностранные граждане, которые уже нашли работу. Специалисты помогут решить вопросы, связанные с легализацией пребывания в стране, изучением польского языка и арендой жилья.

"Мы также хотим предоставить информацию, в частности, о недорогих и проверенных жилых помещениях, доступных курсах польского языка или правилах пользования системой здравоохранения иммигрантов. Нашим преимуществом является то, что мы находимся очень близко от железнодорожного и автобусного вокзалов, куда в основном приезжают иностранцы. На вокзале и в аэропорту появилась информация на английском и украинском языках", — добавляет Сылвия Дымницка-Иванюк.

Пункт помощи иностранным соискателям расположен на первом этаже Службы занятости в Гданьске на ул. 3 Мая. Его услугами можно воспользоваться с понедельника по пятницу с восьми до 15 часов.