Ещё
В Гданьске открыли пункт помощи ищущим работу иностранцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

В Гданьске открыли пункт помощи ищущим работу иностранцам 

Клопс.Ru 1 час назад
1 августа в Гданьске открыли первый в Польше пункт помощи иностранцам, которые ищут работу. В первый же день туда обратились десять человек, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на портал Wyborcza.pl.
"Два человека сразу же нашли работу. Мы сотрудничаем с работодателями, которые в любой момент готовы принять новых людей и сами к нам приезжают, чтобы забрать сотрудников", — говорит Сылвия Дымницка-Иванюк, начальник отдела трудоустройства иностранцев. Она отметила, что в центр могут обратиться и те иностранные граждане, которые уже нашли работу. Специалисты помогут решить вопросы, связанные с легализацией пребывания в стране, изучением польского языка и арендой жилья.
"Мы также хотим предоставить информацию, в частности, о недорогих и проверенных жилых помещениях, доступных курсах польского языка или правилах пользования системой здравоохранения иммигрантов. Нашим преимуществом является то, что мы находимся очень близко от железнодорожного и автобусного вокзалов, куда в основном приезжают иностранцы. На вокзале и в аэропорту появилась информация на английском и украинском языках", — добавляет Сылвия Дымницка-Иванюк.
Пункт помощи иностранным соискателям расположен на первом этаже Службы занятости в Гданьске на ул. 3 Мая. Его услугами можно воспользоваться с понедельника по пятницу с восьми до 15 часов.
Клопс.Ru: последние новости
В Балтийске уберут опасную для отдыхающих баржу В Зеленоградске благоустроят проход к морю Минприроды планирует добывать газ из свалок по всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить84
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании494
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение