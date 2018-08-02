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70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку
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70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Известный актер Владимир Стеклов, у которого недавно родилась третья дочка Арина, впервые показал новорожденную в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Новую радость отцовства 70-летнему Стеклову подарила его четвертая жена Ирина, которая младше супруга на 33 года. Их встреча произошла в сложный для артиста период, когда он находился в депрессии. Так называемые смотрины устроили друзья. Когда Ирина поняла, для чего ее позвали попить кофе, то разозлилась и ушла. Но вечером новый знакомый перезвонил. Так все и началось.
Появление Арины в их семье стало сродни чуду. Ирина до встречи с ним не могла забеременеть из-за заболевания, которому сопутствует бесплодие. Малышка похожа на своих старших сестер Агриппину и Глафиру, которые родились в предыдущих браках Стеклова. «Такая же нервная и рыжая», — рассказывает артист.
Владимир Стеклов не единственный, кто стал отцом в почтенном возрасте. Например, Борис Грачевский вновь стал «молодым папой» в 69 лет, Александр Градский — в 68 лет, Ренат Ибрагимов — в 70 лет.
В чем сложности и радости позднего отцовства? Присутствовал ли Владимир Стеклов при рождении своей дочки? Как отреагировали на ее появление Глафира и Агриппина? Подробности — в программе «Прямой эфир».
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