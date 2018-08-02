70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку

Известный актер Владимир Стеклов , у которого недавно родилась третья дочка Арина, впервые показал новорожденную в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым

Новую радость отцовства 70-летнему Стеклову подарила его четвертая жена Ирина, которая младше супруга на 33 года. Их встреча произошла в сложный для артиста период, когда он находился в депрессии. Так называемые смотрины устроили друзья. Когда Ирина поняла, для чего ее позвали попить кофе, то разозлилась и ушла. Но вечером новый знакомый перезвонил. Так все и началось.

Появление Арины в их семье стало сродни чуду. Ирина до встречи с ним не могла забеременеть из-за заболевания, которому сопутствует бесплодие. Малышка похожа на своих старших сестер Агриппину и Глафиру, которые родились в предыдущих браках Стеклова. «Такая же нервная и рыжая», — рассказывает артист.

В чем сложности и радости позднего отцовства? Присутствовал ли Владимир Стеклов при рождении своей дочки? Как отреагировали на ее появление Глафира и Агриппина? Подробности — в программе «Прямой эфир».