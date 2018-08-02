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Судебное заседание по делу о банкротстве «Чувашавтотранс» снова отложено
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Судебное заседание по делу о банкротстве «Чувашавтотранс» снова отложено 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебное заседание в Арбитражном суде Чувашской Республики по делу о признании несостоятельным «банкротом» ГУП ЧР «Чувашавтотранс» вновь было отложено. На этот раз до 13 августа. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Чувашии.
Сейчас на территории Чувашской Республики пассажирские перевозки осуществляют 117 перевозчиков. Из них на межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутах 58 перевозчиков: 47 индивидуальных предпринимателей и 11 организаций (ООО, ЗАО).
«Перевозки пассажиров осуществляются в полном объеме, по ранее действующим расписаниям», — отмечается в сообщении министерства.
27 июля стало известно, что Чебоксары из-за кризисной ситуации на «Чувашавтотрансе» едва не остались без общественного транспорта. По информации авторов публикаций, предприятие поставила властей города перед фактом — перевозки прекращены.
«Да, так случилось, и сложилась следующая ситуация. В Чебоксарах предприятие «Чувашавтотранс» осуществляло перевозки по 16 маршрутам и в связи с тяжелым финансовым положением с 20 июля прекратило эту деятельность.
С момента уведомления администрации предприятие было обязано осуществлять перевозки в течение 90 дней. Тем не менее, при получении уведомления администрацией города Чебоксары совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики были приняты незамедлительные меры по решению данной проблемы.
Администрация города объявила прием заявок на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и обеспечила транспортное обслуживание по указанным маршрутам другими перевозчиками. В настоящее время осуществляются перевозки по всем маршрутам, ведется мониторинг по осуществлению перевозок, контролируются интервалы движения, количество автобусов, стоимость проезда», — пояснили изданию в пресс-службе администрации Чебоксар.
Кстати, «ФедералПресс» удалось поговорить с несколькими жителями города, которые регулярно пользуются общественным транспортом. По их словам, о сложившейся ситуации они узнали из СМИ. На себе трудности с перевозками чебоксарцы не ощутили.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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