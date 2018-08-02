ПФР запустило сервис юридических онлайн-консультаций 

Пенсионный фонд донского региона присоединился к проекту «Правовая помощь онлайн». Сегодня соглашение о сотрудничестве в этой сфере заверили ПФР и уполномоченный МФЦ.
Видеоконсультации юристов доступны любому заявителю на базе МФЦ, пока только по четвергам, с 14-00 до 16-00. Преимущество состоит в живом диалоге со специалистом, ведь сложные ситуации зачастую сложно изложить на бумаге достаточно полно, не упуская детали и нюансы. Подобный сервис уже работает для консультаций жителей Ростовской области по вопросам социальной поддержки, получения маткапитала, государственной поддержки ипотечного кредитования.
«Онлайн-консультации граждан органами государственной власти всего за месяц стали востребованной формой правовой поддержки населения. Мы рады, что к ней присоединился Пенсионный фонд. На очереди органы внутренних дел, курирующие вопросы миграции. Законодательное собрание, как инициатор данного проекта, не только изучает потребности в такого рода услугах, но и мониторит качество оказываемых консультаций», — рассказала заместитель председателя Законодательного собрания — председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.