Минюст готовит меры защиты от проамериканских НКО

В «законе Димы Яковлева » пропишут механизм приостановки работы организаций, которые за деньги США влияют на российскую политику.

Министерство юстиции приступило к разработке механизма по приостановке деятельности некоммерческих организаций (НКО), угрожающих интересам Российской Федерации . Уведомление о проектировании соответствующих норм ведомство разместило 1 августа на портале нормативно-правовой информации.

Речь идёт о поправках в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», известный как «закон Димы Яковлева». Одно из его положений гласит, что Минюст может приостановить деятельность НКО, которые существуют на деньги граждан или организаций США и при этом ведут политическую деятельность, либо если их проекты угрожают интересам РФ. Сведения о таких НКО ведомство направляет в МИД , следует из закона.

Однако механизм реализации этих положений в законодательстве пока не прописан. Этот пробел и будет устранён поправками, которые готовит Минюст.

«Конечно, на сегодняшний день этот механизм не может быть абсолютным и совершенным, понятно, что над ним надо работать. Я так понимаю, Минюст хочет более жёстко регламентировать в разных федеральных законах круг этих вопросов», — сказал « Парламентской газете » первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков

Он отметил, что меры противодействия должны быть чётко регламентированы в федеральном законодательстве, необходимы чёткие критерии уровней опасности и правовые механизмы, с помощью которых исполнительная власть могла бы защищать интересы Российской Федерации.

«Мы долгие годы относились спустя рукава к деятельности общественных организаций, существующих на западные, в частности, американские гранты. Многие из них прямо или косвенно вмешивались во внутренние российские дела, хотя должны были заниматься сугубо своими делами», — напомнил Вячеслав Лысаков.

По его словам, способов неявного влияния на внутриполитическую жизнь страны довольно много. Это можно делать через системы обучения интернет-технологиям, с использованием различных форм коммуникаций и так далее. «Если деятельность любой организации, даже той, которая занимается защитой животных, экологии или прав детей, угрожает национальной безопасности — она должна контролироваться и пресекаться», — резюмировал парламентарий.