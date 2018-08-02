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В Иерусалиме прошел «Парад гордости» сексуальных меньшинств
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В Иерусалиме прошел «Парад гордости» сексуальных меньшинств 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В 16:00 в парке Ган а-Паамон в Иерусалиме начался «Парад гордости» представителей сексуальных меньшинств, сообщает
NEWSru Israel. Параллельно под лозунгом «Путь к равенству поднимается в Иерусалим» в городе проходит автопробег протеста израильской ЛГБТ-общины против дискриминации геев в законе о суррогатном материнстве.
Проведение этих акций согласовано с полицией. Правоохранительные органы предупредили, что участники мероприятия будут проходить проверку, согласованную с организаторами. В зоне проведения парада запрещено иметь при себе оружие любого вида, а также использовать беспилотные летательных аппаратов.
В день проведения парада в Иерусалиме были развернуты дополнительные силы полиции, пограничной полиции (МАГАВ) и добровольных помощников. Ожидаются акции протеста против проведения гей-парада.
Ранее активисты объявили об отмене «марша равенства» в Иерусалим, который должен был состояться во вторник, 31 июля. О своем участии в этом мероприятии ранее заявили около 1.000 человек. По словам организаторов, марш отменен из-за высокой его стоимости, по соображениям безопасности и жары.
В этом году «перады гордости» в Израиле уже прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Кфар-Сабе Ашкелоне и других городах страны. Они обычно сопровождаются акциями протеста религиозных активистов и сторонников семейных традиций.
В прошлом году в аналогично параде в Иерусалиме приняли участие около 25 тысяч человек. Он стал самым многочисленным в истории израильской столицы.
Вместе с активистами ЛГБТ-общины в шествии участвовали политики, представители религиозной общины, а также известные раввины реформистского и консервативного движения.
Многие участники прошлогоднего парада пришли на парад с белыми цветами, которые они возложили к месту гибели 16-летний Ширы Банки,
убитой
религиозным фанатиком.
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