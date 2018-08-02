Молодые инвалиды УрФО обменялись опытом под Челябинском

Более 100 представителей четырех региональных организаций всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в VIII Межрегиональном слете молодежи с ограниченными возможностями здоровья на озере Акакуль в дом отдыха «Звездный», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на ресурсный учебно-методический центр Челябинского госуниверситета.

В течение пяти дней девушки и юноши с инвалидностью посещали обучающие тренинги и лекции, мастер-классы, неформально общались, а также побывали с экскурсией в Кыштыме и посетили Сугомакскую пещеру. На тематической площадке «Социальное проектирование» преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета познакомили слушателей с технологией социального проектирования, основными требованиями к оформлению проектов и их презентации. Каждый принял участие в разработке и защите социального проекта. На площадке «Особый театр» преподаватель искусства речи и актерского мастерства Челябинского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения Евгения Зимина организовала тренинги по физическому и эмоциональному раскрепощению, основам сценической речи и ораторского мастерства. Организатор площадки «Я — Лидер» Ольга Банникова дала рекомендации по общению с представителями СМИ, спонсорами и основам работы в команде. На площадке «Масс-медиа», организованной при поддержке ЧелГУ, инвалиды попробовали себя в роли радиоведущих, блогеров и модераторов социальных сетей для продвижения бизнеса.

По словам председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых по Челябинской области Елены Куртеевой, основной целью подобных форумов является реабилитация и стимулирование молодых инвалидов к интеграции в современное общество.