Ещё
Молодые инвалиды УрФО обменялись опытом под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Молодые инвалиды УрФО обменялись опытом под Челябинском 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Более 100 представителей четырех региональных организаций всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в VIII Межрегиональном слете молодежи с ограниченными возможностями здоровья на озере Акакуль в дом отдыха «Звездный», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на ресурсный учебно-методический центр Челябинского госуниверситета.
В течение пяти дней девушки и юноши с инвалидностью посещали обучающие тренинги и лекции, мастер-классы, неформально общались, а также побывали с экскурсией в Кыштыме и посетили Сугомакскую пещеру. На тематической площадке «Социальное проектирование» преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета познакомили слушателей с технологией социального проектирования, основными требованиями к оформлению проектов и их презентации. Каждый принял участие в разработке и защите социального проекта. На площадке «Особый театр» преподаватель искусства речи и актерского мастерства Челябинского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения Евгения Зимина организовала тренинги по физическому и эмоциональному раскрепощению, основам сценической речи и ораторского мастерства. Организатор площадки «Я — Лидер» Ольга Банникова дала рекомендации по общению с представителями СМИ, спонсорами и основам работы в команде. На площадке «Масс-медиа», организованной при поддержке ЧелГУ, инвалиды попробовали себя в роли радиоведущих, блогеров и модераторов социальных сетей для продвижения бизнеса.
По словам председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых по Челябинской области Елены Куртеевой, основной целью подобных форумов является реабилитация и стимулирование молодых инвалидов к интеграции в современное общество.
АиФ: последние новости
Памятник Ленину в центре Челябинска может рухнуть Челябинскую кальянную оштрафовали за незаконное использование фонограмм Едут не в столицы. Что принесло Южному Уралу расширение контактов с Китаем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить98
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании495
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение