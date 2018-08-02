Ещё
В долине Лианозовского парка реконструировали дорожки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

В долине Лианозовского парка реконструировали дорожки 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Обновление дорожек завершилось в долине Лианозовского парка со стороны Угличской улицы. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— Этот уютный уголок издавна пользуется вниманием романтически настроенных пар. Так прекрасно гулять по новой брусчатке, предаваясь сокровенным мыслям, читать под раскидистыми дубами, отдыхать на удобной скамейке. Долина прекрасна в любую погоду: и в засушливые дни, когда крона деревьев охраняет вас от жаркого солнца, и в дождь, когда наполняется ложе маленького канала посреди долины и мостики отражаются в ручейке. Подарите себе чудесную летнюю прогулку на пару часов или хотя бы на обеденный перерыв! — приглашает Светлана Мурси.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Вход свободный. (еп)
Управа района Лианозово: последние новости
Во дворе на Угличской вновь стало светло по вечерам Пенсионеров Лианозова научат рисовать в парке на Угличской К ответственности привлекли управляющую компанию и один из «Жилищников» СВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить98
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании495
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение