В долине Лианозовского парка реконструировали дорожки

Обновление дорожек завершилось в долине Лианозовского парка со стороны Угличской улицы. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.

— Этот уютный уголок издавна пользуется вниманием романтически настроенных пар. Так прекрасно гулять по новой брусчатке, предаваясь сокровенным мыслям, читать под раскидистыми дубами, отдыхать на удобной скамейке. Долина прекрасна в любую погоду: и в засушливые дни, когда крона деревьев охраняет вас от жаркого солнца, и в дождь, когда наполняется ложе маленького канала посреди долины и мостики отражаются в ручейке. Подарите себе чудесную летнюю прогулку на пару часов или хотя бы на обеденный перерыв! — приглашает Светлана Мурси.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Вход свободный. (еп)