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Уникальная образовательная программа появилась в Нижнем Новгороде
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Уникальная образовательная программа появилась в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сегодня, в эпоху цифровизации, классические профессии журналиста и филолога, к сожалению, становятся менее востребованными. Современная медиасфера требует специалистов с более широким спектром навыков, нежели простой набор из владения грамотной устной и письменной речью и минимальное знание стандартных программ из Microsoft Office. Завтрашнему медиамиру нужен профессионал, владеющий практическими знаниями в области PR и SMM, создания рекламных и новостных текстов, сторителлинга, блоггинга и копирайтинга.
Магистерская программа «Литература и медиа», созданная в рамках факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, готовит как раз таких профессионалов для работы в digital-медиа-среде! Это могут быть как профессиональные копирайтеры, SMMщики, так и люди, которые занимаются производством и ведением своих собственных информационных ресурсов в сети Интернет!
К тому же несколько счастливчиков получат грантовые места на магистерской программе «Литература и медиа»! Для этого нужно поучаствовать в конкурсе и создать уникальный медиа-проект, который все члены комиссии оценят на высший балл. Авторы проектов, занявшие 1, 2, 3 и 4 места, получат соответственно скидку на обучение 100%, 70%, 50% и подарок — поездку в Вену.
О магистерской программе рассказывают декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Марина Владимировна Цветкова и известный блоггер, главный редактор сайта NNStories и основатель Storytelling School Татьяна Курганова.
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