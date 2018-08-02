Благоустройство дворов и ремонт подъездов обсудили на встрече с жителями Лианозова

Глава управы района Лианозово Сергей Юрьев провел очередную встречу с жителями в среду, 18 июля. В этот раз на повестку дня была вынесена тема «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».

После обсуждения главной темы жители смогли задать главе управы района Лианозово свои актуальные вопросы — как в устной, так и в письменной форме.

Встреча прошла по адресу улица Новгородская, дом 8. Посетить ее могли все желающие, без предварительной регистрации. О предстоящих встречах с жителями района будет сообщаться на сайте управы, а также на сайте районной газеты «Мое Лианозово». (ис)