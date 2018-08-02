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Благоустройство дворов и ремонт подъездов обсудили на встрече с жителями Лианозова
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Благоустройство дворов и ремонт подъездов обсудили на встрече с жителями Лианозова 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Глава управы района Лианозово Сергей Юрьев провел очередную встречу с жителями в среду, 18 июля. В этот раз на повестку дня была вынесена тема «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».
После обсуждения главной темы жители смогли задать главе управы района Лианозово свои актуальные вопросы — как в устной, так и в письменной форме.
Встреча прошла по адресу улица Новгородская, дом 8. Посетить ее могли все желающие, без предварительной регистрации. О предстоящих встречах с жителями района будет сообщаться на сайте управы, а также на сайте районной газеты «Мое Лианозово». (ис)
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