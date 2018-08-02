Асфальт привели в порядок на Инженерной улице

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» в порядок привели асфальт во дворе дома 34, корпус 2, на Инженерной улице. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Текущий ремонт асфальтового покрытия выполнен, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)