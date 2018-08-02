В Твери ремонтируют тротуары

В этом году в рамках летней ремонтной программы в Твери планируется привести в порядок 16 объектов улично-дорожной сети. По 10 из них запланирован ремонт тротуаров. На 7 участках работы уже начали. Один из наиболее значительных объектов ремонта — улица Горького. Здесь тротуар будет заменён на участке общей протяжённостью 820 метров — от улицы Благоева до Артиллерийского переулка. В настоящее время подрядная организация ООО «Скайвей» демонтировала старое покрытия, ведётся установка бортового камня и подготовка песчаного основания. По условиям контракта все работы должны быть завершены до 31 августа. В Центральном районе ремонт идет ремонт на участке улицы Учительской между переулками Беляковским и Трудолюбия. Учитывая, что на этом участке расположены средняя школа №18 и детский сад №7, перед подрядчиком ООО «Главдорстрой» поставлена задача завершить работы не позднее 20 августа, чтобы в новому учебному году тротуар соответствовал всем требованиям. Сейчас работы на участке идут полным ходом — частично демонтировано старое покрытие, установили бортовой камень, ведётся подготовка к укладке основания.

Также к 20 августа должны завершить работы на участке улицы Спартака от проспекта Калинина до 4-го переулка Пески. Ремонт здесь проводит ООО «СК Вок-Строй». Сейчас основные работы ведутся на отрезке от промышленно-экономического колледжа до моста через Тьмаку — завершается установка бортового камня, скоро начнётся укладка основания. Подготовительные работы проведены и на участке на другом берегу Тьмаки — от моста до проспекта Калинина.

Кроме того, в рамках контрактов на ремонт автомобильных дорог города тротуары планируется привести в порядок на подходах к мосту через Тверцу в створе улицы Красина, улицах Бобкова, 1-я Суворова, Левитана, Озёрная (2 участка), а также на участке Смоленского переулка. На четырёх объектах работы уже ведутся.