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Премьер-министр поддержал инициативу губернатора Вологодчины
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Премьер-министр поддержал инициативу губернатора Вологодчины 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщает ИА «Вологда регион», сельскохозяйственные земли, которые невозможно использовать для производства сельхозпродукции, должны в упрощенном порядке передаваться в лесной фонд. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэкономразвития, Минсельхозу и Минприроды.
На совещании по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины, состоявшемся в Петрозаводске, губернатор Вологодской области предложил упростить процедуры передачи земель сельхозназначения, которые не возделываются и заросли лесом, в земли лесного фонда.
До 10 октября текущего года ведомства должны представить в правительство предложения по внесению изменений в законодательство.
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