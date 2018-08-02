Премьер-министр поддержал инициативу губернатора Вологодчины

Минсельхозу и Минприроды. Как сообщает ИА «Вологда регион», сельскохозяйственные земли, которые невозможно использовать для производства сельхозпродукции, должны в упрощенном порядке передаваться в лесной фонд. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэкономразвития

На совещании по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины, состоявшемся в Петрозаводске , губернатор Вологодской области предложил упростить процедуры передачи земель сельхозназначения, которые не возделываются и заросли лесом, в земли лесного фонда.

До 10 октября текущего года ведомства должны представить в правительство предложения по внесению изменений в законодательство.