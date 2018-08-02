Эффективность работы донских властей оценят по 24 показателям

Показатели для оценки эффективности работы региональных властей затрагивают основные направления их деятельности. От инвестирования в основной капитал, до подсчета количества дней с нарушением снабжения водой, теплом и электроэнергией в среднем на одного жителя. Процедура эта необходима не только для контроля деятельности органов власти, но и для получения субсидий из федерального бюджета. Сорок самых эффективно работающих регионов страны получают дотации для достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий.

Всего в списке 24 пункта, надо отметить, что в прошлом году их было пятьдесят шесть. В исследовании учитываются не только статистика, но и мнение горожан о актуальных проблемах региона. Удовлетворены ли жители Дона услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.