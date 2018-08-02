КС обязал индексировать суммы просроченных выплат по судебным решениям

Новый подход коснется прежде всего ответчиков, которые должны выплатить гражданам некие суммы по решению суда, но исполнить его не спешат.

Так, Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг договор купли-продажи автомобиля, однако деньги в сумме почти 500 тысяч рублей не мог получить с частного лица несколько месяцев. В ситуации Ивана Митина из Архангельской области суд взыскал в его пользу с юридического лица 1,5 миллиона рублей, и ответчик также не спешил расплатиться по счетам. В деле Татьяны Ивановой из Вологодской области решение суда о взыскании в ее пользу имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было вынесено в 2013 году и не исполнялось до 2017 года.

Однако во всех трех случаях иски об индексации назначенных сумм с учетом инфляции были отклонены, поскольку статья 208 ГПК РФ разрешает индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, но не поясняет, как именно это может быть сделано. Формально суды общей юрисдикции не имеют правовых оснований для назначения корректировки.

Закон РСФСР от 24 октября 1991 года «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» предусматривал возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм, однако в настоящее время он признан утратившим силу. А новый подход к законодательному регулированию подобных ситуаций так и не был сформирован, поэтому «в настоящее время нормы, которыми следует руководствоваться, производя расчет индексации, отсутствуют», указал КС.

По мнению заявителей, недоработка законодателей оказывается на руку недобросовестным гражданам и компаниям — они могут затягивать исполнение решения сколь угодно долго. В Уголовном кодексе РФ, конечно, есть статья 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», но возбуждение такого уголовного дела — процесс долгий, а сумма долга при этом не растет.

Изучив дело, судьи КС еще раз отметили, что в основе настоящего разбирательства — не только правовая лакуна, но и формальное отношение судов к рассматриваемым делам. Отсутствие четкого механизма индексации позволяет им ссылаться на пробел в правовом регулировании и отказывать в индексации, в то время как КС РФ не раз указывал, что суды «не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы». Кроме того, «отсутствие необходимого правового механизма не может приостанавливать реализацию вытекающих из Конституции РФ прав и законных интересов граждан». — Подход, при котором невозможность индексации взысканных судом денежных сумм, предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК РФ, обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой индексации (при том что суды, отклоняя возможность применения индекса потребительских цен в качестве критерия индексации, не предлагают альтернативные механизмы, использование которых позволило бы восстановить покупательную способность присужденных сумм), противоречит правовым позициям КС и приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции, оказывается существенно ущемленным, — указал КС.

Положения статьи 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку «конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах».

— Без чего ставилось бы под сомнение само право взыскателя на судебную защиту, означающее возможность не только обратиться в суд, но и получить не формальную, а реальную защиту нарушенных прав и свобод, — указал КС.