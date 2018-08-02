Ещё
КС обязал индексировать суммы просроченных выплат по судебным решениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

КС обязал индексировать суммы просроченных выплат по судебным решениям 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Новый подход коснется прежде всего ответчиков, которые должны выплатить гражданам некие суммы по решению суда, но исполнить его не спешат.
Так, Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг договор купли-продажи автомобиля, однако деньги в сумме почти 500 тысяч рублей не мог получить с частного лица несколько месяцев. В ситуации Ивана Митина из Архангельской области суд взыскал в его пользу с юридического лица 1,5 миллиона рублей, и ответчик также не спешил расплатиться по счетам. В деле Татьяны Ивановой из Вологодской области решение суда о взыскании в ее пользу имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было вынесено в 2013 году и не исполнялось до 2017 года.
Однако во всех трех случаях иски об индексации назначенных сумм с учетом инфляции были отклонены, поскольку статья 208 ГПК РФ разрешает индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, но не поясняет, как именно это может быть сделано. Формально суды общей юрисдикции не имеют правовых оснований для назначения корректировки.
Закон РСФСР от 24 октября 1991 года «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» предусматривал возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм, однако в настоящее время он признан утратившим силу. А новый подход к законодательному регулированию подобных ситуаций так и не был сформирован, поэтому «в настоящее время нормы, которыми следует руководствоваться, производя расчет индексации, отсутствуют», указал КС.
По мнению заявителей, недоработка законодателей оказывается на руку недобросовестным гражданам и компаниям — они могут затягивать исполнение решения сколь угодно долго. В Уголовном кодексе РФ, конечно, есть статья 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», но возбуждение такого уголовного дела — процесс долгий, а сумма долга при этом не растет.
Изучив дело, судьи КС еще раз отметили, что в основе настоящего разбирательства — не только правовая лакуна, но и формальное отношение судов к рассматриваемым делам. Отсутствие четкого механизма индексации позволяет им ссылаться на пробел в правовом регулировании и отказывать в индексации, в то время как КС РФ не раз указывал, что суды «не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы». Кроме того, «отсутствие необходимого правового механизма не может приостанавливать реализацию вытекающих из Конституции РФ прав и законных интересов граждан». — Подход, при котором невозможность индексации взысканных судом денежных сумм, предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК РФ, обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой индексации (при том что суды, отклоняя возможность применения индекса потребительских цен в качестве критерия индексации, не предлагают альтернативные механизмы, использование которых позволило бы восстановить покупательную способность присужденных сумм), противоречит правовым позициям КС и приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции, оказывается существенно ущемленным, — указал КС.
Положения статьи 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку «конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах».
— Без чего ставилось бы под сомнение само право взыскателя на судебную защиту, означающее возможность не только обратиться в суд, но и получить не формальную, а реальную защиту нарушенных прав и свобод, — указал КС.
Дело заявителей подлежит пересмотру, а статья 208 должна быть откорректирована законодателем в соответствии с позицией КС. Вплоть до внесения соответствующих изменений индексацию ранее назначенных сумм суды обязаны проводить на основании официального индекса потребительских цен Федеральной службы государственной статистики. Соответствующее постановление КС «РГ» публикует в четверг.
Российская Газета: последние новости
В городах Северо-Запада на день ВДВ отключили фонтаны Около 15 миллионов человек переселились на запад Европы Люксембургский самолет распылил над Германией свыше 90 тонн топлива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить107
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании498
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Новости партнеров
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение