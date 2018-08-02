«Пришел в Порт, на кидался-ушел» Как прошел морской фестиваль в Порту 

Только давайте не будем выбрасывать слов из песни. Примерно так я охарактеризовала первую площадку, попавшуюся на глаза рядом с КЦ «Порт». Если вы подумали что-то неприличное, то ошибаетесь. Речь идет о детской игре, где с расстояния можно попасть кольцом в цель. Призы за это не получают, но море удовольствия обеспечено.
Еще один фестиваль в честь празднования военно — морского флота, под открытым небом прошел в КЦ «Порт». Погода начала уже изрядно портиться, но гости еще успели захватить солнышко. Несколько площадок для проведения досуга и торговые палатки раскинулись на бульварной дорожке. Тут и лепка из глины, и изготовление корабликов из бумаги, мастер-классы по флористике и развивающие игры для детей. Организовано несколько фотозон в морской тематике.
Еще один фестиваль в честь празднования военно — морского флота, под открытым небом прошел в КЦ «Порт». Погода начала уже изрядно портиться, но гости еще успели захватить солнышко. Несколько площадок для проведения досуга и торговые палатки раскинулись на бульварной дорожке. Тут и лепка из глины, и изготовление корабликов из бумаги, мастер-классы по флористике и развивающие игры для детей. Организовано несколько фотозон в морской тематике.
Рядом со входом организована сцена для выступления местных музыкантов.
Как всегда мероприятия в Порту проходят ярко и шумно, не смотря на то, что погода выдалась не жаркая народу было много. Разложенные мягкие пуфы на земле для зрителей были постоянно заняты.
Лично для меня было показательным, что в этом году на портовом мероприятии столкнулась с главой города Сургута Вадимом Шуваловым. Давно у нас в городе так просто не разгуливал мер. Судя по предпочтениям выбора мероприятий, есть вкус у главы города. Мы в надежных руках.
Фото: Евгении Кузнецовой и Юрия Семенкова