«Пришел в Порт, на кидался-ушел» Как прошел морской фестиваль в Порту

Только давайте не будем выбрасывать слов из песни. Примерно так я охарактеризовала первую площадку, попавшуюся на глаза рядом с КЦ «Порт». Если вы подумали что-то неприличное, то ошибаетесь. Речь идет о детской игре, где с расстояния можно попасть кольцом в цель. Призы за это не получают, но море удовольствия обеспечено.

Еще один фестиваль в честь празднования военно — морского флота, под открытым небом прошел в КЦ «Порт». Погода начала уже изрядно портиться, но гости еще успели захватить солнышко. Несколько площадок для проведения досуга и торговые палатки раскинулись на бульварной дорожке. Тут и лепка из глины, и изготовление корабликов из бумаги, мастер-классы по флористике и развивающие игры для детей. Организовано несколько фотозон в морской тематике.

Еще один фестиваль в честь празднования военно — морского флота, под открытым небом прошел в КЦ «Порт». Погода начала уже изрядно портиться, но гости еще успели захватить солнышко. Несколько площадок для проведения досуга и торговые палатки раскинулись на бульварной дорожке. Тут и лепка из глины, и изготовление корабликов из бумаги, мастер-классы по флористике и развивающие игры для детей. Организовано несколько фотозон в морской тематике.

Рядом со входом организована сцена для выступления местных музыкантов.

Как всегда мероприятия в Порту проходят ярко и шумно, не смотря на то, что погода выдалась не жаркая народу было много. Разложенные мягкие пуфы на земле для зрителей были постоянно заняты.