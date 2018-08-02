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Сотрудникам органов ЗАГС вручены награды города Москвы
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Сотрудникам органов ЗАГС вручены награды города Москвы 

Управление ЗАГС города Москвы 2 часа назад
Фото: Управление ЗАГС города Москвы
За безупречную гражданскую службу десять специалистов органов ЗАГС были удостоены наградами Правительства Москвы. Награды города сотрудникам столичных ЗАГСов вручил заместитель Мэра Москвы Леонид Печатников.
Почетным званием «Почетный работник государственной службы города Москвы» отмечены: начальник Хамовнического отдела ЗАГС Наталья Агафонова, заместитель начальника Хорошевского отдела ЗАГС Елена Волкова, советник дворца бракосочетания № 3 Оксана Петросян, консультант Царицынского отдела ЗАГС Людмила Аксенова и ведущий специалист Измайловского отдела ЗАГС Ирина Цулева.
Благодарность Мэра Москвы объявлена советнику Хамовнического отдела ЗАГС Татьяне Борюшкиной, консультанту Таганского отдела ЗАГС Оксане Чечеговой и главному специалисту Гагаринского отдела ЗАГС Нине Чижиковой.
Почетными грамотами Правительства Москвы награждены консультант Черемушкинского отдела ЗАГС Марина Осипова и главный специалист Зеленоградского отдела ЗАГС Ирина Субботина.
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