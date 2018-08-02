В Волгоградской области проводится реконструкция водопропускных сооружений 

В Волго-Ахтубинской пойме проводится реконструкция водопропускных сооружений.
По данным пресс-службы губернатора, все планы по пойме выполняются в полном объёме, без отставания. В 2018 году планируется расчистить 13 объектов. Основные работы пройдут на ериках Судомойка, Сахарный и озере Запорное. В районе Куйбышевского сельского поселения сейчас идет замена старых труб на железобетонные большего диаметра. Здесь после модернизации пропуск воды в ерик Песчаный и систему озер Чайка может быть увеличен в четыре раза. Кроме того, в настоящее время разрабатываются проекты на строительство девяти водопропускных сооружений и переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка. Это позволит не только удержать воду после половодья, но обеспечить водой местных жителей. Обсуждался также и вопрос обводнения Ахтубы после половодья. Одним из вариантов решения этой проблемы предлагалось построить мини-ГЭС. По словам Андрея Бочарова, если удастся это реализовать, то можно получить дополнительный источник воды и дополнительную электроэнергию, которая будет направляться фермерам. На совещании рассматривались и возможности снижения антропогенной нагрузки на Волго-Ахтубинскую пойму из-за стихийного туризма. Было отмечено, что в течение трех лет для отдыха жителей будут созданы оборудованные всем необходимым «зеленые стоянки». Большой проблемой, отметил глава региона, остается обводнение поймы. По его словам, нехватка воды зависит от многих факторов. В частности, это связано с отбором воды дачными массивами, домами отдыха, коттеджными поселками. «Всё это было построено без учета возможностей самой поймы и за десятки лет привело к зарастанию ериков, озер, что уменьшает пропускную способность воды», — сказал Андрей Бочаров. Еще одной причиной такой ситуации является износ различных устройств, задерживающих воду.