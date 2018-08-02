Астана изучает опыт Беларуси по строительству АЭС

Атомная энергетическая программа Астаны превращается на глазах экономических экспертов из перспективного направления в востребованную программу сегодняшней повестки дня ее экономической независимости.

Мотивы смены энергетических приоритетов очевидны. Как и во всем мире, в Казахстане растет потребность в энергии. А это означает для страны, что наряду с увеличением ее потребления постепенно снижаются запасы углеводородного топлива. Тем самым все чаще заходит речь о глобальном дефиците источников энергии. Этим и вызван десант казахстанских специалистов, который высадился в Островце для изучения практического опыта возведения ядерного гиганта по программе технического сотрудничества МАГАТЭ

В состав делегации вошли сотрудники Департамента атомной энергии и промышленности Министерства энергетики Казахстана, комитета по атомному и энергетическому надзору, АО «Казахстанские атомные электрические станции», НАК «Казатомпром»

С одной стороны, как известно, Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и второе по объемам его запасов, обладая чуть меньше четверти мировых разведанных запасов потенциального топлива. Причем, около 65% запасов урана пригодны для отработки наиболее прогрессивным, экологически безопасным и экономически целесообразным методом подземного выщелачивания.

Более того, почти 60% из 68 тысяч тонн урана, которые ежегодно потребляют более 400 энергетических реакторов мира, поступает с действующих рудников, расположенных в Казахстане, Канаде Австралии . Остальной уран поступает из складских запасов и других вторичных источников, например, демонтированного ядерного оружия.

Как известно, в республике еще с советских времен сохранилась уникальная научная база для исследований в области ядерной физики, включая квалифицированный персонал. Благодаря этому в настоящее время успешно эксплуатируются три исследовательских ядерных реактора в научных целях. В республике действовала до конца прошлого столетия и единственная атомная станция на быстрых нейтронах.

А с другой стороны, по оценкам МАГАТЭ, в течение следующих двух десятилетий спрос на энергию в самом Казахстане может возрасти в два раза. Поэтому закономерно, что возрождение атомной энергетики становится актуальной задачей, которая переходит в стадию практической реализации.

Вот почему участники визита на белорусскую АЭС заинтересованно знакомились не только с ходом работ, но и с системой подготовки персонала, организацией информационной работы на предприятии и взаимодействию с общественностью. Планируется, что на совместном заседании с руководителями и специалистами структурных подразделений БелАЭС состоится и обмен опытом по реализации проекта атомной электростанции.

Как уже сообщал «СОЮЗ», Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок должен заработать в будущем году, а второй — на год позже.