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Участники патриотического слета в Чечне пройдут горный маршрут протяженностью более 35 км
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Участники патриотического слета в Чечне пройдут горный маршрут протяженностью более 35 км 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. Более 100 участников слета «Патриоты России», который проходит в Чечне с 1 по 7 августа, пройдут горный маршрут протяженностью около 40 км. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник отдела по развитию молодежного туризма министерства по делам молодежи республики Абдуллах Мукаев.
"В течение семи дней более 100 участников, которые будут разбиты на четыре группы, пройдут образовательную, спортивную, культурную и экскурсионную программы. Особо значимыми событиями станут проведение «Вайнахских игр» и «Богатырских забав», которые включают стрельбу из лука, метание камня, поднятие тяжести, бег, переправу через реку на ходулях… Участники также преодолеют «Маршрут КРА», протяженностью 36 км от села Беной-Ведено до высокогорного озера Кезеной-Ам, этот маршрут вместе с соратниками ранее проходил глава Чечни Рамзан Кадыров", — отметил Мукаев, добавив, что на маршрут отводится восемь часов.
В мероприятии принимают участие руководители и представители молодежных патриотических организаций и движений из всех регионов СКФО, Москвы, Перми, а также Южной Осетии. «Проводится слет с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания подростков и молодежи к туризму, развития и укрепления международных связей среди молодежи, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений», — отметил собеседник ТАСС.
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