Любителей французского языка пригласили на семинары медленного чтения в Библиотеку иностранной литературы

Для любителей французского языка проведут семинары по медленному чтению во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Необычные занятия состоятся 8 и 15 августа.

— Носители французского языка и те, кто владеет уровнем A2+, смогут почитать разные тексты с приглашенным специалистом. После этого состоитсяобсуждение лексических особенностей. Кроме того, участники семинаров разберут грамматику и фонетику текстов, — сообщила координатор культурного центра «Франкотека» при библиотеке Татьяна Евграфова.

Носителей и любителей французского языка соберут в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.