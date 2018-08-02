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Любителей французского языка пригласили на семинары медленного чтения в Библиотеку иностранной литературы
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Любителей французского языка пригласили на семинары медленного чтения в Библиотеку иностранной литературы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для любителей французского языка проведут семинары по медленному чтению во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Необычные занятия состоятся 8 и 15 августа.
— Носители французского языка и те, кто владеет уровнем A2+, смогут почитать разные тексты с приглашенным специалистом. После этого состоитсяобсуждение лексических особенностей. Кроме того, участники семинаров разберут грамматику и фонетику текстов, — сообщила координатор культурного центра «Франкотека» при библиотеке Татьяна Евграфова.
Носителей и любителей французского языка соберут в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.
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