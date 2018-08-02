Объясняем феномен двигающихся камней и рассказываем, почему ящерицы нас переживут

«Вечерка» продолжает рубрику «Хочу все знать». Присылайте нам волнующие вас вопросы, и наши эксперты постараются на них ответить.

Как известно, ящерицы умеют отращивать хвосты. Есть ли другие части тела или органы, которые могут восстанавливать эти или другие животные?

Александр Гладких, школьник

Инесса Малашина, биолог:

— Буквально в прошлом месяце в одном из западных научных журналов было опубликовано исследование, по результатам которого ученые выяснили, что представители определенного вида ящериц могут восстанавливать мозговые клетки. Теперь ученым предстоит выяснить, почему некоторые виды животных могут самостоятельно регенерировать мозговые клетки и чего для этого не хватает людям. Возможно, результаты этих экспериментов пригодятся и в «человеческой» медицине.

Слышал, что есть такой феномен, как блуждающие камни. Как это работает?

Евгений Шкапов, геолог:

— Эти камни находятся в Долине смерти в США , на дне пересохшего озера Рейстрек-Плайя. Исследователи долго не могли понять, в чем причина такого «поведения» валунов. И это именно валуны, не небольшие камни, их вес достигает нескольких сотен килограммов. Причем двигаются они часто в разных направлениях, а некоторые и вовсе меняют траекторию, о чем говорят остающиеся на дне озера борозды. Теорий было несколько: магнитное поле, сильные ветра, проливные дожди… Оказалось, всего понемногу. В некоторые периоды, когда за счет определенного количества осадков озеро наполняется водой, она подмерзает, образуя ледяную корку. Когда последняя подтаивает, ветру становится под силу сдвинуть даже 350-килограммовый валун.

Каков самый ранний известный возраст, в котором дети начинают говорить?

Анастасия Городницкая, молодая мама

— До недавнего времени «рекорд» принадлежал английскому мальчику из Ноттингема — когда он заговорил, ему было 14 недель. Однако, кажется, на прошлой неделе рекорд побил его младенецземляк из Ньюкасла: всего через девять недель после рождения он отчетливо произнес фразу: «Я люблю тебя». На данный момент это мировой рекорд.

Слышал, что Солнце периодически может меняться в размерах. Это правда? И почему это происходит?

Виктор Михаленко, повар

Федор Клочков, астроном:

— Как именно это работает, неизвестно. Это происходит в зависимости от цикла активности звезды — она то сжимается, то, наоборот, расширяется. Более того, совсем недавно американские ученые выяснили, что Солнце меняется не только в размерах, но и в форме. Они проанализировали потоки плазмы, излучаемые светилом, — те сильно друг от друга отличались. Единственное возможное объяснение этому явлению — изменяющаяся форма звезды.

Правда ли, что в Москве растут орхидеи? Слышала что-то от знакомых, но как-то не верится…

Мария Евсеева, домохозяйка

Владимир Ласточкин, эколог: