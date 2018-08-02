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Как противник Гитлера привёл его к власти 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
2 августа 1934 года умер Пауль фон Гинденбург, президент Германии. Именно он незадолго до смерти он назначил Гитлера рейхсканцлером. После этого нацистов невозможно было остановить.
У консервативных немцев Гинденбург пользовался огромным авторитетом. Он был символом старой, кайзеровской Германии — уничтоженной Первой мировой войной сверхдержавы. Когда началась война, 67-летний Гинденбург находился в отставке, но его вернули в строй. Старого генерала отправили на русский фронт, дав ему в начальники штаба напористого офицера из простонародья — Эриха Людендорфа. Вместе они остановили русское наступление и прославились на всю Германию. Людендорф оказался военным гением, но большая часть лавров досталась представительному и импозантному аристократу Гинденбургу.
С тех пор они стали сотрудничать — Гинденбург стал начальником Генерального штаба, Людендорф его помощником, который планировал операции. Однако два года они вошли в число тех, кто проиграл войну. Сражаясь против самых развитых стран мира Германия обессилела. До военного поражения было далеко, но ни армия, ни тыл больше не хотели драться. При этом Гинденбургу и тут нашёл выход из положения. Он создал теорию «удара в спину», согласно которой армия считалась непобеждённой, а виновниками бед называлось предавшее её и испугавшееся трудностей общество.
Wikimedia Commons/Public domain
Гинденбург (слева) и Эрих Людендорф в штабе во время Первой Мировой войны
Это было сказано в 1919, на фоне разгоравшейся в Германии гражданской войны. В Баварии антибольшевистской пропагандой занимался только-только вышедший из госпиталя ефрейтор Гитлер, Гинденбург в это время жил в своём имении. Никто бы не сказал, что меньше чем через двадцать лет их судьбы переплетутся.
В 1925 году Гинденбурга избрали президентом Веймарской республики, а в 1932 переизбрали на второй срок. К этому времени Гитлер успел создать нацистскую партию, отсидеть срок за попытку государственного переворота и реанимировать разваливавшуюся без него НСДАП. А постаревший Гинденбург, которому было уже за 80, устал от жизни, но при этом крепко держал в руках власть. «Старый господин», как называли Гинденбурга в Германии, казался воплощением ценностей ушедшего XIX века. Он был основателен, порядочен, верен долгу, а рядом стремительно набирал политический вес совершенно не похожий на него Гитлер. 4 июня 1932 года НСДАП заняла первое место на выборах в Рейхстаг, на следующих, внеочередных, несколько ухудшила свой результат. Но рейхсканцлером стал другой человек — Гинденбург не доверял Гитлеру.
Wikimedia Commons/Theo Eisenhart/CC BY-SA 3.0 de  Поклон Адольфа Гитлера президенту Паулю фон Гинденбургу
Но Гитлер был необычайно коварен, умел видеть политическую перспективу и легко переигрывал пытавшихся им манипулировать консервативных политиков традиционного толка. У него были острый ум и мощная харизма. Он сражался с Гинденбургом за президентский пост, и проиграл выборы с внушительным отрывом. «Старый господин» был главным препятствием на пути к неограниченной власти — Гинденбургу верило общество, его поддерживала армия. Он не верил выскочке-ефрейтору. Тем более странно, что именно Гинденбург 30 января 1933 года назначил Гитлера рейхсканцлером. Ещё при жизни Гинденбурга Гитлер начал превращаться в диктатора. Тогда возникли первые концлагеря, были приняты законы против коммунистов и евреев. Правда, Гинденбург настоял, чтобы с государственной службы не увольнялись евреи-ветераны Первой мировой.
Окружение Пауля наивно верило, что лидером нацистов можно манипулировать, что они избавятся от него, когда Гитлер разгромит левых. Сторонником нацистов был сын Гинденбурга. «Старого господина» шантажировали: прусские землевладельцы подарили ему имение, на это были потрачены государственные деньги. Нацисты могли предать дурно пахнущую историю огласке.
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