Жительница Волгограда без специального образования работала педиатром

В течение восьми месяцев детей принимала женщина с образованием бухгалтера и парикмахера.

Вопиющая история случилась в одной из больниц города Ленинска Волгоградской области . Целых восемь месяцев женщина без медицинского образования работала педиатром и лечила детей. При приеме на работу 45-летняя Наталья Лаптева предоставила диплом и сертификат, подтверждающие ее образование и разрешающие заниматься врачебной деятельностью. В больнице была нехватка врачей, поэтому новую сотрудницу быстро приняли в штат. Вот только пациенты от нового доктора сразу были не в восторге. Педиатр прописывала новорожденным аскорбиновую кислоту, леденцы и фиточаи. На врача посыпались негативные отзывы, и нерадивой сотрудницей заинтересовался главврач.

К нам обратился главный врач с просьбой проверить диплом их сотрудницы. Мы отправили запрос в РУДН . Нам ответили, что такая гражданка у них не училась и диплома не получала. Чтобы исключить возможность ошибки, дознание еще раз написало письмо — ответ был тот же самый,

— сообщил прокурор Ленинского района Сергей Пашкевич в разговоре с «КП-Волгоград».

Оказалось, что образование у женщины есть: она бухгалтер и парикмахер. В разговоре с журналистами Лаптева сообщила, что она в течение трех лет училась в РУДН, а потом через родственника купила там диплом, который оказался недействительным. По словам Натальи, она всегда хотела быть врачом. В больнице ей платили 37 тысяч рублей. На эти деньги она жила вместе со своими детьми: у нее пять дочерей и один сын. Свою вину несостоявшийся медик не признает и считает, что в больнице сами виноваты, что приняли ее на работу.

Диплом я им предоставила только через четыре месяца работы, они его даже не проверили. Если бы они его проверили, то я бы знала, что он поддельный, и не пошла бы работать врачом. Аскорбинку и мед я рекомендовала как сопутствующее основному лечению.

Сейчас на нерадивого «врача» заведено уголовное дело по статье 327 — использование заведомо подложного документа.

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