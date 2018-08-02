Как три истребителя «Русских витязей» врезались в гору в декабре 1995 года

«Русские витязи» — российская авиационная пилотажная группа, одна из самых известных в мире. Их уникальность заключается в том, что пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа не поодиночке, а в групповом строю на боевых тяжелых истребителях. Эти экипажи считаются одними из самых слётанных в России , однако, даже такие асы не застрахованы от ЧП в воздухе. За всю историю пилотажной группы, а существует она с 1991 года, с ней трижды происходили ЧП. В общей сложности с момента создания группы в авиакатастрофах погибло шесть человек. Самой страшной стала трагедия возле вьетнамского аэродрома в Камрани — тогда «Витязи» потеряли 4 сослуживцев и 3 машины.

Малазийский триумф

В 1995 году в Малайзии проходило ежегодное авиашоу LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) — крупнейший авиасалон, где демонстрируют свою технику и мастерство авиаторы из нескольких десятков стран. Фирменный «ромб» «Витязей» (когда пятерка самолетов выстраивается ромбом и синхронно выполняет фигуры высшего пилотажа), да ещё выполненный не на спортивных, а на боевых машинах, традиционно вызвал фурор. Днем летчики летали, а вечером купались в теплых водах Индийского океана. Ничто не предвещало трагедии.

Путь домой предполагал полет своим ходом. Вместе с истребителями возвращался на родину и военно-транспортный самолет Ил-76. На пути у них было несколько пунктов дозаправки. Один из них находился на вьетнамской военной базе Камрань, которая в то время эксплуатировалась российскими Вооруженными силами.

Нелетная погода

Ещё на подлете к аэродрому погода испортилась — образовалась облачность и туман. На этом участке маршрута руководителем полета был подполковник Алексей Арбузов . На его базе не было навигационного оборудования, в том числе контрольно-посадочного радара. Осложнялась ситуация тем, что связь с землей была только у первого пилота Ил-а генерал-майора Гребенникова, и тот уже в свою очередь после этого передавал указания с земли «витязям». Отдельно стоит отметить, что Гребенников до этого пилотировал в основном Ту-160 и не был допущен к международным полетам на «семьдесят шестых». Но в то время в стране в целом и в Вооруженных силах, в частности, творился такой бардак, что на это не обратили внимание.

Вообще в условиях отсутствия показания приборов с базы посадка должна проводиться «на глазок» — т.е. при визуальном контакте пилотов с землей, что при такой погоде невозможно. Однако, с аэродрома все равно поступило разрешение на приземление. Дальше произошли странные события, которые и привели к катастрофе.

Роковые секунды

Как мы уже писали выше, Ил-76 под командованием Гребенникова единственный имел связь с землей. Так получилось, что он оказался лидером звена. Справа и слева от него шли «Сушки» «Витязей» — 2 и 3 соответственно.

На подлете к аэродрому подполковник Арбузов дал указания снизится до высоты (в терминологии авиаторов — эшелона) в 1500 метров и садиться с интервалом в километр. Однако, Гребенников потребовал от истребителей, чтобы на посадку они заходили в таком же порядке, как шли в звене.

Когда из тумана резко показалась гора, времени для маневра у пилотов уже почти не оставалось. Три истребителя — два одноместных и один двухместный врезались в гору. Их пилоты погибли мгновенно. Экипаж двухместной «сушки» мог бы катапультироваться, но в таком случае неуправляемый самолет влетел бы в Ил, на борту которого находилось около 60 человек и пилоты решили пожертвовать собой.

Разбор полетов

После того, как оставшиеся самолеты вернулись на базу, было начато следствие и состоялся суд. Генерал-майор Владимир Гребенников стал обвиняемым и поначалу признал свою вину, однако, позже, когда понял, что ему грозит крупный тюремный срок, начал отказываться от своих первоначальных показаний.

Согласно записям с заседания суда, Гребенников утверждал, что командовал только своей машиной и не вел звено. Разрешение на посадку было выдано с нарушением, ведь руководитель полета Арбузов не предупредил, что на базе нет навигационного оборудования. Однако, прослушка записей с черного ящика заставила судей усомниться в его словах.

На записи слышно, как он игнорирует диспетчера с земли. Фактически заставляет истребителей идти таким образом, чтобы у тех было минимум места для маневра. Их фразы, что условия для посадки не подходящие тоже игнорирует. Кроме того, с самописцев непонятно куда пропал фрагмент записи, в котором второй пилот и штурман — опытные авиаторы, которые знакомы с Ил-76, пытаются объяснить ему риск маневра, однако диалог заканчивается руганью со стороны Гребенникова.

Все эти факторы доказали вину генерала, и его приговарили к шести годам тюрьмы. Однако, из-за наличия наград и высокого чина, сразу в зале суда освободили по амнистии.

Снова в небе

Так закончилась эта трагическая история. Погибших пилотов похоронили неподалеку от Кубинки, на их могиле разместили мемориальную доску. Целый год после этого выжившие «Витязи» не поднимались в небо — пилоты не могли смириться с гибелью товарищей и с тем, как легко виновник их гибели ушел от возмездия.