Дмитрий Сватковский: «Стратегию развития реально осуществить только в связке с проектом „Команда правительства“

Дмитрий Сватковский : «Стратегию развития реально осуществить только в связке с проектом „Команда правительства“2 августа и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский принял участие в обсуждении проекта Стратегии развития региона в Пильнинском районе. Вместе с жителями данного района в стратегической сессии также приняли участие жители Сеченовского и Краснооктябрьского районов. Стратсессия в Пильне стала тридцать восьмой и заключительной территориальной районной сессией в рамках обсуждения проекта Стратегии развития.

Как отметил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, впереди еще 10 отраслевых стратегических сессий, после чего проект Стратегии будет передан в Законодательное собрание. „Обсуждение Стратегии стало по-настоящему народным. Много интересных предложений, люди очень активно делятся своими идеями. Лично для себя я отметил, что наряду с вопросами развития здравоохранения, спорта, образования людей волнует появление парков, скверов, фонтанов не только в крупных городах региона, но и сельских поселениях. Селяне не меньше горожан стремятся к формированию новых современных общественных пространств, комфортных прогулочных зон, удобных детских игровых площадок“, — заявил Сватковский.

»Все эти и многие другие предложения должна будет реализовать команда губернатора Глеба Никитина . Очевидно, что для осуществления амбициозных планов нужен мощный и перспективный кадровый резерв. Не случайно глава региона вместе с обсуждением Стратегии инициировал проект «Команда правительства», который должен стать одним из основополагающих факторов выполнения Стратегии развития», — заключил Сватковский.

Всего в регионе проведено 38 стратегических сессий, в которых приняли участие около трех тысяч жителей области. В рамках обсуждения Стратегии развития нижегородцами подготовлено более тысячи предложений и инициатив. Наибольшее количество предложений относится к сфере ЖКХ и благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования. До середины августа будут проведены еще одна территориальная сессия в Нижнем Новгороде и 10 отраслевых.

По словам заместителя председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольги Щетининой, жители с энтузиазомом откликнулись на предложение главы Нижегородской области Глеба Никитина дать свои предложения в проект Стратегии. «В большинстве случаев инициативы касались конкретных поселений и территорий, что вполне объяснимо. Впереди у экспертов и специалистов большая работа по анализу сессий. Однако уже сейчас можно озвучить некоторые тенденции. Например, районы активно выступали за создание карты туристического потенциала области, на которую должны быть нанесены различные объекты по таким направлениям как бизнес-туризм на предприятиях, культурный, религиозный, событийный туризм. Также многие районы предлагают сделать отдельную программу по очистке и обстройству водоемов и родников, что раньше в проекте Стратегии не было отражено».