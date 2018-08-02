Проверку квартир организовали в Хамовниках

Очередная проверка квартир, сдаваемых внаем, прошла 1 августа.

— Мы осмотрели 15 помещений. Проверили, все ли документы соответствуют законодательству, — рассказал Михаил Трапезин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по безопасности.

Он уточнил, что рейд организовали сотрудники правоохранительных органов . Во время проведения проверки специалисты не обнаружили ни одного нарушения.

По словам заместителя директора ГБУ «Жилищник» по безопасности, подобные рейды направлены на повышение уровня безопасности в домах. Их проводят на регулярной основе по всей территории района.