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Проверку квартир организовали в Хамовниках
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Проверку квартир организовали в Хамовниках 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Очередная проверка квартир, сдаваемых внаем, прошла 1 августа.
— Мы осмотрели 15 помещений. Проверили, все ли документы соответствуют законодательству, — рассказал Михаил Трапезин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по безопасности.
Он уточнил, что рейд организовали сотрудники правоохранительных органов. Во время проведения проверки специалисты не обнаружили ни одного нарушения.
По словам заместителя директора ГБУ «Жилищник» по безопасности, подобные рейды направлены на повышение уровня безопасности в домах. Их проводят на регулярной основе по всей территории района.
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