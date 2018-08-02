Проверку квартир организовали в Хамовниках 

Очередная проверка квартир, сдаваемых внаем, прошла 1 августа.
— Мы осмотрели 15 помещений. Проверили, все ли документы соответствуют законодательству, — рассказал Михаил Трапезин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по безопасности.
Он уточнил, что рейд организовали сотрудники правоохранительных органов. Во время проведения проверки специалисты не обнаружили ни одного нарушения.
По словам заместителя директора ГБУ «Жилищник» по безопасности, подобные рейды направлены на повышение уровня безопасности в домах. Их проводят на регулярной основе по всей территории района.