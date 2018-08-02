Охотников предложили наказывать за использование дронов и тепловизоров

Эксперты предложили ужесточить наказание для браконьеров, которые используют дроны и тепловизоры для поиска животных. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал режиссер, дипломат, а также заядлый охотник и член Международного сафари-клуб Сергей Ястржембский

— Мы считаем, что настало время, когда и правительство и парламент должны озаботиться этой темой, потому что охота как отрасль народного хозяйства может стать исключительно динамично развивающейся, приносящей большую социальную, экономическую и финансовую пользу, — сказал он.

Однако, по его словам, нововведение охотников не пугает — они попросту не используют подобную технику.

— Кодекс чести не позволяет использовать технические средства, которые не оставляют шанса животному. Он является внутренним сдерживающим центром для каждого охотника, — сказал он.

Также режиссер добавил, что в любой ситуации необходимо сохранить животному шанс выжить.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что бурого медведя и кабаргу могут признать «стратегически важным ресурсом» — популяция животных снижается из-за действий браконьеров.