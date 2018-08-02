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В центре «Команда» стартовала смена о профессиональном самоопределении
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В центре «Команда» стартовала смена о профессиональном самоопределении 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
29 июля 2018 года здесь стартовала программа с необычным названием «PROфессия — 4еловек». Основная тема смены — профессиональное самоопределение. Что такое талант, как понять, какие способности выражены у тебя в большей степени, что такое работа по призванию.
У команды должна быть цель, а маршрут её достижения должен быть понятен не только лидеру, но и другим ребятам. Именно поэтому на смене ребята тренируются создавать команды, ставить цели и управлять процессами их достижения. Для этого они проходят небольшой курс обучения технологии SCRUM, позволяющей наглядно планировать деятельность коллектива. Участники смены много общаются и дискутируют. В понедельник, 30 июля, в зале образовательного центра прошёл диалог ребят о влиянии среды на формирование личности и наших предпочтений. А во вторник в гости к участникам смены приехал Артём Шилин — преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета. «Я и мои таланты»: так звучит тема встречи с педагогом. Не забывают ребята и об отдыхе. Эмоциональные спортивные события, квесты, вечерние мероприятия — всё это отлично разбавляет образовательный компонент программы. А ещё погода наконец-то позволила испытать на себе обновлённый бассейн центра «Команда». Этой возможностью участники смены с радостью воспользовались. Впереди у ребят множество интересных событий и встреч.
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