Компания «Ростелеком» в 2018 году установила 1500 IP-камер в Ханты-Мансийском АО

Почти 1500 IP-камер облачного видеонаблюдения установила компания «Ростелеком» во дворах многоквартирных домов в Ханты-Мансийском АО . Это проект помогал реализовывать телекоммуникационному предприятию управляющие компании региона.

Самое большое количество камер установили в Нижневартовске — 950 видеокомплексов в 105 домах, в Сургуте — 85 камер в 4 домах, тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийск — 50 камер в 6 домах. В остальных городах Югры современное оборудование предпочитают покупать представители бинес-структур для охраны офисов и складов.

Комплексы видеонаблюдения помогают следить за общественным порядком на дворовых территориях, предотвращать угоны транспортных средств и акты вандализма.

Все данные поступают через каналы связи «Ростелекома» в облачное хранилище. Такой способ передачи информации обеспечивает ее защиту от кибератак. Просматривать с помощью камер свой двор в режиме реального времени и получить доступ к видеозаписям можно из любой точки мира через мобильное приложение, либо через специальный интернет-портал.

Технические возможности сервиса многофункциональны: камеры записывают видео со звуком, в темноте, сценарий видеоаналитики настраивается индивидуально, например, по запросу клиента фиксируются определенные действия — крик, пересечение линий. Доступ к трансляции можно организовать для всех заинтересованных лиц: представителей управляющей компании, органов власти, жильцов квартир. При этом просматривать ситуацию на объекте можно из любой точки мира, где есть доступ в сеть Интернет.