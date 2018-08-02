Цветущие сады в центре города создают вологжане

Клумбы у подъездов оформляют вологжане у своих домов в центральной части областной столицы. Многих на такое ландшафтное творчество вдохновил проект «Городская среда», в рамках которого прошел ремонт придомовых территорий. Сейчас в этих дворах появляются таблички «Цветущий город».

Теперь она есть и на клумбе у дома № 20 по ул. Яшина. В прошлом преобразилась территория, которая объединяет сразу четыре дома. Теперь местные жители наводят красоту своими силами.

«Главным условием проекта было озеленение газонов, что мы и сделали. Но, прежде всего, это было наше желание — жить в красоте. Второй год мы пытаемся озеленить газоны, завозим землю, сеем газонную траву. В этом году разбили клумбы общими силами соседей, привезли все, у кого что было, чего нам не хватало, то докупили», — рассказала и. о. старшего по дому № 20 по ул. Яшина Ирина Богданова.

Всего в планах озеленить 300 квадратных метров, пока цветет только одна треть. Пример с соседей взяли и жильцы дома № 99 по ул. Ветошкина. Весной этого года их дом стала украшать табличка со званием самого инициативного двора. Они стали одними из победителей городского конкурса среди советов домов и ТСЖ. Сейчас здесь и таблички проекта «Цветущий город». Зинаида Ивановна живет в этом доме около 50 лет и помнит то время, когда жители высаживали деревья. Теперь после ремонта двора всех сплотило новое дело — оформление цветников.

«Это был позыв души, выходят друг за другом и устраивают клумбы около подъездов. В итоге почувствовали, увидели, насколько это красиво и чудесно жить в таком цветочном городе», — поделилась жительница дома № 99 Ветошкина Зинаида Воронцова.

В «цветочном городе» живут и жители дома № 37 на ул. Ветошкина. Еще в прошлом году тут орудовала тяжелая техника, укладывая новый асфальт. Теперь под сенью деревьев на лавочках отдыхают вологжане. Уют и красоту тоже наводят сами. На месте старых деревьев появился разноцветный ковер.

«После ремонта нашего двора по проекту «Городская среда» появилась инициатива у всех, в каждом подъезде есть садоводы — любители, у каждого подъезда разбиты клумбы, цветы высаживают, все делают своими силами», — подчеркнула председатель совета до № 37 на ул. Ветошкина Любовь Шерстнева.

На ул. Герцена, 97, свой сад — у каждого входа в дом. В прошлом году двор здесь тоже отремонтировали в рамках «Городской среды». Старые деревья около дома убрали. Теперь во дворе стало больше солнца. А вот такие желтые лучики красуются на клумбах — есть для этого и пространство, и заботливые руки жильцов дома.

«Мы делаем это, чтобы было красиво, хорошо, чтобы люди радовались. Все стали дружнее, всем интересно, хотят, чтоб было уютно и красиво во дворе», — рассказала старшая по подъезду дома № 97 на ул. Герцена Ольга Румельская.

Уютнее стало и у памятника Александру Яшину , там тоже разбили клумбу. Именно такие инициативные вологжане участвуют в конкурсе «Цветущий город». Присоединиться можно до сентября.

«В этом году проект «Цветущий город» проходит очень активно. На сегодняшний день подано более 170 заявок. Очень активно в этом году вступили в проект те жители дворов, которые были отремонтированы по проекту «Городская среда». Продумывают клумбы, высаживают многолетние цветы», — прокомментировала представитель ЦРН Анна Лебедева

Своим опытом делятся и «старожилы» проекта. Возле магазина на Яшина, 4, клумба зацветает уже третий год подряд. С инициативой облагородить пространство около своей организации выступили сами продавцы — разработали рисунок и своими силами разбили клумбу. Их старания оценила и комиссия конкурса «Цветущий город». Организация в 2017 году заняла первое место в своей номинации. В качестве подарка — 400 новых саженцев. Сейчас это разноцветие поднимает настроением самим работникам магазина и прохожим.

«Когда мы открыли магазин, тут была небольшая горочка земли с травой. Продавцам захотелось, чтобы перед окнами было красиво, наши руководители пошли нам на встречу», — пояснила заведующая магазином на ул. Яшина, 4, Любовь Водолазова.

В этот году жюри также оценит эти старания. Всего предстоит выбрать победителей в 5 номинациях. Подать заявку можно в Центре по работе с населением, в Департаменте городского хозяйства на ул. М. Ульяновой, 15 и на сайте городской администрации.