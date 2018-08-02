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В Степном после пикета против пенсионной реформы полиция вывела активиста КПРФ из дома в наручниках
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В Степном после пикета против пенсионной реформы полиция вывела активиста КПРФ из дома в наручниках 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
В поселке Степное, райцентре Советского района Саратовской области, активиста КПРФ Ивана Сафронова после одиночного пикета против повышения в стране пенсионного возраста граждан менее чем за неделю уже дважды увозит в отделение местная полиция. Об этом сегодня, 2 августа, ИА «Свободные новости» сообщил первый секретарь райкома КПРФ Андрей Ефимов.
По словам Ефимова, первый раз Сафронова задержали 30 июля, вскоре после прошедшего 28 июля пикета. Полицейские приехали к активисту домой и увезли его в отделение в наручниках. Однако, отмечает секретарь райкома, за него вступился в том числе депутат областной думы от КПФР Николай Бондаренко. В итоге привлечь мужчину за пикет у полицейских не получилось и после беседы мужчину вынуждены были отпустить. Наручники полицейские использовали с целью оказать на активиста давление, считает Ефимов.
Сегодня, 2 августа, Иван Сафронов снова оказался в полиции. Стражи порядка увезли его вместе с супругой из магазина. Основанием, рассказал Ефимов, послужило некое заявление о том, что Сафронов злоупотребляет алкоголем и с кем-то подрался. При этом официально задержанными, уточнил собеседник издания, они не считались.
При этом Ефимов, тоже прибывший в отделение и пытающийся поддержать активиста, стал свидетелем того, как Сафронову задавали вопросы именно про прошедший пикет, а не про якобы совершенное им правонарушение. Ефимов предполагает, что заявление о нем было написано неким подставным лицом специально для того, чтобы у полицейских появился повод оказать давление на Сафроновых, так как семья ведет трезвый образ жизни.
Беседа сотрудников полиции с Сафроновыми продолжалась около четырех часов, после чего их отпустили без предъявления каких-либо официальных претензий.
Ранее сообщалось, что в Екатериновском районе первого секретаря райкома КПРФ и члена муниципального Совета депутатов Жафира Конькова решили сократить с работы спустя два дня после организации им митинга против пенсионной реформы.
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