В Степном после пикета против пенсионной реформы полиция вывела активиста КПРФ из дома в наручниках

По словам Ефимова, первый раз Сафронова задержали 30 июля, вскоре после прошедшего 28 июля пикета. Полицейские приехали к активисту домой и увезли его в отделение в наручниках. Однако, отмечает секретарь райкома, за него вступился в том числе депутат областной думы от КПФР Николай Бондаренко . В итоге привлечь мужчину за пикет у полицейских не получилось и после беседы мужчину вынуждены были отпустить. Наручники полицейские использовали с целью оказать на активиста давление, считает Ефимов.

Сегодня, 2 августа, Иван Сафронов снова оказался в полиции. Стражи порядка увезли его вместе с супругой из магазина. Основанием, рассказал Ефимов, послужило некое заявление о том, что Сафронов злоупотребляет алкоголем и с кем-то подрался. При этом официально задержанными, уточнил собеседник издания, они не считались.

При этом Ефимов, тоже прибывший в отделение и пытающийся поддержать активиста, стал свидетелем того, как Сафронову задавали вопросы именно про прошедший пикет, а не про якобы совершенное им правонарушение. Ефимов предполагает, что заявление о нем было написано неким подставным лицом специально для того, чтобы у полицейских появился повод оказать давление на Сафроновых, так как семья ведет трезвый образ жизни.

Беседа сотрудников полиции с Сафроновыми продолжалась около четырех часов, после чего их отпустили без предъявления каких-либо официальных претензий.

Ранее сообщалось, что в Екатериновском районе первого секретаря райкома КПРФ и члена муниципального Совета депутатов Жафира Конькова решили сократить с работы спустя два дня после организации им митинга против пенсионной реформы.