В районе Лефортово пройдет праздничное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею бригады войск связи

Мероприятие пройдет в формате концерта-встречи молодежи с ветеранами и приурочено к празднованию 100-летия со дня образования Первой Севастопольской Краснознаменной орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления объединенного стратегического командования Западного военного округа, уточнила организатор Ольга Логвиненко.

На встрече состоится презентация книги «История части», написанной к 100-летию отдельного полка связи. На материалах этой книги построен сценарий всего концерта с использованием фото— и видеоматериалов из личных архивов ветеранов полка.

Желающих посетить встречу ждут по адресу: ул. Красноказарменная, д. ¼ (зал 154-го отдельного комендантского Преображенского полка). Начало в 13.00. (еп)