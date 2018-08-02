Департамент соцзащиты Москвы поможет инвалидам добраться до избирательных участков

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Московская городская избирательная комиссия и столичный департамент труда и социальной защиты населения подписали соглашение о взаимодействии во время предстоящих выборов мэра 9 сентября, передает в четверг корреспондлент ТАСС. Согласно соглашению, департамент окажет помощь инвалидам, пенсионерам и другим маломобильным гражданам реализовать свое избирательное право.

"Накануне президентских выборов мы подписали подобное соглашение. Я думаю, что те результаты, которые удалось достичь по итогам прошедших выборов, массовое участие москвичей, была дана высокая дана оценка руководством страны, я думаю, что немаленький кусочек этих результатов — это наша совместная работа с департаментом, городскими организациями инвалидов. Подписав сегодня соглашение, мы также на высоком уровне проведем очередную избирательную кампанию", — сказал Горбунов.

Петросян уточнил, что в Москве проживает более 1 млн инвалидов, порядка 3 млн пенсионеров. Среди инвалидов 36 тыс. — это дети-инвалиды, родители которых не могут покинуть свои квартиры. Кроме того, 130 тыс. москвичей находятся на надомном обслуживании, из них около 100 тыс. проголосовали на прошлых выборах на дому, остальные изъявили желания дойти до избирательного участка самостоятельно. Более 200 тыс. москвичей находятся на постоянном патронаже со стороны центров социального обслуживания, из них почти 90 тыс. человек на прошлых выборах обратились с просьбой оказать им содействие в реализации избирательного права.

"Стало хорошей традицией подписание соглашения между Мосгоризбиркомом и департаментом об оказании содействия маломобильным гражданам города Москвы в реализации их конституционного избирательного права. Сегодняшнее соглашение укрепит наши права и возможности в оказании помощи маломобильным гражданам", — отметил Петросян.