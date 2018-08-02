Сказочный Искандеркуль: самое знаменитое озеро в Таджикистане

Самое знаменитое в Таджикистане озеро Искандеркуль привлекает не только своей природой, но и интересными легендами. Туристы специально приезжают сюда, чтобы убедиться в красоте горного водоема и в правдивости древних сказаний. Но обо всем по порядку.

Озеро Искандеркуль расположено на севере страны, в Согдийской области. Добраться до него совсем не сложно. Если ехать от столицы Таджикистана, то это чуть более ста пятидесяти километров по хорошей высокогорной трассе. Уйдет два часа, но по пути можно увидеть такие завораживающие пейзажи, где заснеженные верхушки гор устремляются в небесную синеву. Это Фанские горы. Они занимают площадь чуть большую, чем площадь Москвы , но на этом маленьком кусочке земли много интересного.

11 пиков высотой пять километров и сотни мелких, а еще леса, реки и озера. Искандеркуль считают сердцем Фанских гор. Оно окружено вершинами-пятитысячниками — Чапдара, Бодхона, Мирали, Мария, Зиндон. Самая высокая — Чимтарга, высотой 5487 метров. Кстати, как появились названия, уже никто и не помнит.

Местный житель Джума Маликов пожимает плечами, но все же пытается объяснить: «Например, эта вершина Дождемерная, — показывает на одну из гор акаи Джума. Так вежливо обращаются к старшим в Таджикистане, — Местные, определяют по ней погоду. Если она скрывается в облаке, значит начнется дождь. По другой версии, она названа так, потому что на ней установлен дождемер. А эта вершина — Чиль-шайтан, с таджикского переводится как „40 чертей“. Старики говорят, что охотники и чабаны встретили там чертей. И это название оттуда и пошло. И до сих пор люди боятся туда подниматься, вокруг этой горы ходят. А туристам интересно, они поднимаются туда, там есть на что посмотреть».

Ну, вот уже виднеется Искандеркуль. Ближе к озеру пару километров придется потрястись по грунтовой дороге, но это того стоит. Взору откроется зеркальная поверхность водоема. По форме напоминает треугольник площадью в три с половиной квадратных километра и достигает в глубину 70 метров. Уникальность в том, что это самый большой в горах водоем, расположенный на высоте выше двух километров. До сих пор многие ученые ведут споры о появлении озера в этих местах. Большая часть из них склоняется к тому, что оно образовалось в результате завала 11 тысяч лет назад. Однако, и на этот счет у местных свое мнение. Из поколения в поколение передают историю, что первоначально водоем находился выше, в горах, и два раза вода уходила после обильного таяния ледников.

«Это уже третье место расположения. Да, и воды, говорят старики, было побольше. Вон, видите, если смотреть, на горах полосы идут. Это отметки от воды. Первая 110 метров, вторая уже на 50 метров ниже. Сейчас уже третья отметка. Два раза оно прорывалось. Говорят, до Самарканда все смыла», — рассказал Маликов.

Ну, конечно с таким-то объемом воды — 172 миллиона кубических метров. Длина береговой линии 14 километров. Искандеркуль называют жемчужиной в ладонях гор. И на нее съезжаются посмотреть сотни туристов. Для проживания здесь есть домики, но иностранным посетителям больше всего нравится жить в палатках. Здесь соседствуют французы, англичане и шведы. У каждого из них свой излюбленный вид туризма. Одни любуются достопримечательностями Таджикистана пешком, другие осматривают красоту с ветерком на мотоциклах, иные путешествуют на раритетных авто. Хозяева этого автомобиля проехали 80 тысяч километров из Франции в Таджикистан.

Пообщавшись с туристами, а это и иностранные граждане, и таджикистанцы, выясняется — сюда тянут легенды. Ведь Искандеркуль называют еще и озером-загадкой. Столько тайны скрыто в водах, столько историй и легенд хранят эти места. Например, есть красивое предание: на дне озера Искандеркуль пасется огненный Рахш — конь Рустама из поэмы Фирдоуси «Шахнаме».

Но основная легенда связана с Александром Македонским . По преданию, озеро получило свое название от имени этого полководца, которого на Востоке называли Искандер. Кул с таджикского — озеро, так и получилось — Искандеркуль. Согласно поверью, Македонский остановился здесь на своем пути из Центральной Азии в Индию

«Первая легенда гласит, что полководец наткнулся на селение согдийцев, которые оказали сопротивление. Александр разгневался и приказал запрудить реку, на которой и было расположено селение. Так возникло озеро. По второй притче, во время привала конь Македонского, Буцефал, напился после длительного перехода воды из озера и заболел. Ведь Искандеркуль состоит из талой ледниковой воды. Македонский оставил своего верного коня здесь и направился в Индию. Но конь почувствовал на огромном расстоянии смерть хозяина и кинулся в озеро. И навсегда остался здесь», — рассказывает Джума Маликов.

Существует множество различных легенд. Но все же историки утверждают, что здесь был не сам Александр, а лишь его конь с войском. Но, это мало уже кого волнует — легенды интересней. Тем более что и без них здесь много увлекательного. Например, вода в озере содержит большое количество минеральных примесей, потому здесь нет рыбы, водится только мелкий голец. Жители говорят, что форель с горных рек попадает сюда, но ее течением уносит в Искандарью, а дальше водопад. Против его течения не может пойти никто. Он низвергается с высоты 30 метров, вокруг водяная пыль. Сам по себе каньон, узкий, мрачный и сырой. А посмотреть на него можно только со специальной площадки. Это место выбрано специально, отсюда хороший обзор. И только тогда можно увидеть яркую радугу, которая будто нарочно прячется под скалой.

Рядом старая арча, у нее вместо хвои ленточки. Каждый, кто приходит полюбоваться на водопад, на этом дереве оставляет от себя что-нибудь, чтобы вернуться сюда снова.

Неподалеку от Искандеркуля есть Змеиное озеро. Старожилы говорят, что здесь много змей — отсюда и название. Хотя местные жители убеждают, что змея не кусает в двух случаях: когда она в воде и когда пьют воду. Другие же считают, что название дали лишь для того, чтобы привлечь туристов. Однако, здесь вода теплее, чем в Искандеркуле, и тут можно искупаться.

Вот такое оно — озеро Македонского. Однако это лишь начало пути в не менее завораживающие и загадочные Фанские горы, которые хранят в себе тысячелетнюю историю.

Фото в статье: Зарина Абдуназарова

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