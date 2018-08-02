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В Южном Тушине приведут в порядок 234 подъезда до конца года
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В Южном Тушине приведут в порядок 234 подъезда до конца года 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Южное Тушино до конца 2018 года планируется выполнить планово-предупредительный ремонт 234 подъездов в 63 многоквартирных жилых домах. Работы будут осуществлены силами районного «Жилищника» в рамках планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщил советник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства районной управы Гиви Капанадзе.
— В рамках ремонта рабочие выполнят работы по покраске стен, потолков, лестничных маршей, восстановлению напольного покрытия. Также приведут в порядок электропроводку и произведут замену светильников, отремонтируют или поменяют почтовые ящики, — пояснил Гиви Капанадзе.
Напомним, в 2017 году в районе было отремонтировано 237 подъездов в 69 многоквартирных жилых домах. Планово-предупредительный ремонт осуществляется один раз в пять лет.
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