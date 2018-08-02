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Подъезд жилого дома отремонтировали в Сосенском
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Подъезд жилого дома отремонтировали в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты провели текущий ремонт подъезда в жилом многоквартирном доме в Коммунарке. Об этом 2 августа сообщили в администрации поселения Сосенское.
— Текущий ремонт провели в подъезде №1 дома №5 по Ясной улице. На данный момент состоялся прием работ представителями Государственной жилищной инспекции города Москвы. Специалисты провели покраску стен и потолков, обновили ограждения лестниц и реализовали другие работы, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Она отметила, что в данный момент текущий ремонт проводят во втором подъезде. Его планируют завершить на следующей неделе.
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