Подъезд жилого дома отремонтировали в Сосенском

Фото: архив

Специалисты провели текущий ремонт подъезда в жилом многоквартирном доме в Коммунарке. Об этом 2 августа сообщили в администрации поселения Сосенское.

— Текущий ремонт провели в подъезде №1 дома №5 по Ясной улице. На данный момент состоялся прием работ представителями Государственной жилищной инспекции города Москвы . Специалисты провели покраску стен и потолков, обновили ограждения лестниц и реализовали другие работы, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.

Она отметила, что в данный момент текущий ремонт проводят во втором подъезде. Его планируют завершить на следующей неделе.