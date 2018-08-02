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Тверской губернатор променял богему на человека труда
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Тверской губернатор променял богему на человека труда 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пожелал, чтобы все произведения, получающие региональную литературную награду имени Николая Гумилева, воспевали человека труда и популяризировали традиционные ценности. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 2 августа.
По мнению главы региона, писатели должны затрагивать три темы: демографию, укрепление нравственности и развитие экономики. «Нам нужна не богема абстрактная, нам нужна пропаганда», — сказал он на заседании правительства области 31 июля.
По данным портала Tvtver.ru, Руденя раскритиковал философские размышления в литературных трудах: «А вот эти размышления на тему „Чей ты, откуда ты и кто мы“, вот этого нам не надо». В настоящий момент данная цитата с источника удалена, новость сохранилась в кэше, пишет «Коммерсантъ».
На сайте стоит цитата: «Необходимо поддерживать представителей творческой интеллигенции подобными премиями, но при этом важно, чтобы в своем творчестве они отражали важность духовно-нравственного воспитания, трудолюбия и другие ценности, без которых невозможно развитие региона и всей страны».
Игорь Руденя победил на губернаторских выборах в сентябре 2016 года. С 2005 по 2007 годы он занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства России. С 2007 по 2012 годы был директором департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства России.
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