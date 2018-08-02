Программу по благоустройству одной дворовой территории реализуют в Щербинке 

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Специалисты подрядной организации проведут работы по благоустройству одной из дворовых территорий городского округа Щербинка. Об этом стало известно 2 августа.
— Кроме кустарников, запланирована высадка деревьев на улице Театральная, дом №1 «А». Это будет завершающий этап программы по благоустройству. Ранее специалисты выполнили работы по укладке асфальтобетонного покрытия.
Они положили тротуарную плитку. На объекте прошли подготовительные работы для создания систем освещения, — рассказал заместитель главы местной администрации Александр Шутиков.
Он добавил, что в городском округе подобные работы уже завершили на 14 объектах.