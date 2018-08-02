Коммунальщики привели в порядок контейнерную площадку на Ангарской улице

О проблеме стало известно после обращения местного жителя на портал «Наш город»

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» убрали контейнерную площадку по адресу Ангарская, д. 2, корп.1. О проблеме стало известно из сообщения местного жителя Павла З., опубликованного на портале «Наш город».

«Очень редко вывозят мусор» — написал Павел З.

Согласно официальному ответу главы управы Оксаны Молодецкой, лицам, ответственным за санитарное состояние контейнерной площадки, указано на необходимость своевременного вывоза мусора.

Напомним, портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с жителями столицы. Любой москвич может сообщить туда об актуальной для города, района, двора или дома проблеме. (ео)