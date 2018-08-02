Нидерландский стартап перерабатывает коровий навоз в ткань

Нидерландская художница и предприниматель Джалила Эссаиди организовала проект Mestic, который занимается извлечением целлюлозы из коровьего навоза. Готовое сырье предполагается использовать для производства тканей. Стартап работает с 15 фермерами в городе Эйндховен . В этом году участники инициативы планируют запустить завод по переработке навоза. О поисках новых материалов рассказало издание The Guardian.

"Мы воспринимаем навоз как отходы, как что-то отвратительное и дурно пахнущее. Но нефть (используется для изготовления волокна) тоже не является чистой и красивой сначала. Вы должны показать людям скрытую красоту, переработав эту целлюлозу", — комментирует выбор сырья Эссаиди.

Технология переработки навоза состоит из нескольких этапов: сначала сухую и влажную фракции сырья разделяют, затем из второй извлекают целлюлозу. По словам профессора Александра Бисмарка, руководителя группы полимеров в Венском университете, целлюлоза, прошедшая через желудочно-кишечный тракт коровы, получается очень высокого качества. Кислоты и ферменты расщепляют ее на нановолокно, что позволяет производить более тонкие материалы из целлюлозы.

Как отмечает The Guardian , коровий навоз считается международной экологической проблемой. В Новой Зеландии подсчитали, что приблизительно 60% водоемов опасны для купания из-за стоков с молочных ферм, содержащих нитраты, фосфаты и бактерии.

Проект Mestic уже получил награды за инновационность от Chivas Venture (акция алкогольного бренда Chivas, поддерживающая социально ответственные стартапы) и H&M Foundation Global Change Award (награда фонда производителя одежды H&M за идеи, способствующие безотходному производству в индустрии моды). По словам, менеджера по коммуникациям фонда H&M Малин Бьорн человечество израсходовало значительное количество ресурсов планеты и не сможет полагаться только на хлопок, поэтому будет вынуждено привыкнуть к нетрадиционным материалам.

В H&M не прокомментировали возможность внедрения ткани из навоза, однако другие производители уже проявили интерес к разработке. Как полагают в The Guardian, указывать происхождение материала на этикетке скорее всего не будут.

Из навоза получают биопластик, биотопливо, бумагу, его используют в качестве удобрений.

Материал предоставлен проектом "+1".