Россия нашла способ объединить ЕС и ЕАЭС в «единую Евразию»

Проект «единой Евразии» осуществим, но интеграция стран должна выстраиваться на добровольных отношениях без каких-либо жестких рамок и идеологических стандартов, считает профессор РУДН , политолог Юрий Почта.

Проект «большой Евразии»

По итогам участия в саммите АСЕАН в Сингапуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил все страны Евразии принять участие в проекте «большой Евразии». Он отметил, что речь не идет о каком-то подготовленном узким кругом стран проекте. По мнению Лаврова, «единую Евразию» скорее можно назвать общей целью, согласовывать пути к которой могут все расположенные в макрорегионе страны.

Среди уже существующих объединений в регионе российский министр выделил ЕАЭС ШОС и АСЕАН. При этом он добавил, что «двери открыты и для Евросоюза », который исходя из прагматичных экономических и хозяйственных соображений, также должен быть заинтересован в налаживании взаимодействия с другими странами региона.

«Сегодня мы наблюдаем кризис трансатлантической и европейской интеграции, когда Великобритания пытается уйти из ЕС, а ряд других европейских стран открыто игнорируют распоряжения из Брюсселя . Ситуация ухудшается в связи с кризисом других интеграционных институтов, того же ВТО , который не способен повлиять на отдельные государства, использующие санкции по своему усмотрению.

В сложившихся условиях страны Евразии действительно могли бы попытаться спланировать и реализовывать собственный вариант интеграции. Если мы воспринимаем ЕС как масштабное и серьезное объединение, то многие китайские политики и экономисты наоборот воспринимают ЕС как не очень существенную величину в масштабах евразийского континента.

Становится понятно, что расширение Евросоюза за счет постсоветского пространства носило больше политический, а не экономический характер, что и привело к нынешним интеграционным проблемам», — отмечает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Взаимный интерес и уважение суверенитета

Индия, Чем дальше, тем больше сотрудничающих с ЕС стран сталкиваются с целым рядом серьезных требований Брюсселя в области политики, экономики или социальной сферы. Яркий тому пример Турция , которая много лет не может стать участником этого объединения. В качестве альтернативы европейским интеграционным процессам такие крупные страны как Китай Пакистан или Россия могли бы предложить собственные способы сотрудничества.

«Проект «единой Евразии» осуществим, но интеграция стран должна выстраиваться на добровольных отношениях без каких-либо жестких рамок и идеологических стандартов. Прежде всего, необходимо учитывать цивилизационную и культурную идентичность участвующих в объединении стран. На выходе мы можем получить умеренный просвещенный консерватизм, одновременно не отказываясь от новейших технических достижений.

Планы выглядят очень масштабными. Попытки приблизиться к «единой Евразии», если вспомнить опыт ШОС или ЕАЭС, мы по сути уже наблюдаем. Самое главное помнить, что многие азиатские страны не склонны входить в какие-то жесткие международные организации со строгим членством, дисциплиной и идеологическими требованиями, и России такой подход вполне понятен», — отмечает Юрий Почта.

Среди ключевых признаков большого евразийского проекта политолог также выделяет взаимный интерес и уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, стремление к экономическому и социальному развитию, а также высокий уровень сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и ведении антитеррористической борьбы. С тем же Евросоюзом России сегодня не удается решать практически никакие вопросы, поэтому нам лучше переключить свое внимание с Запада на Восток. И проработка проекта «единой Евразии» здесь может нам помочь.