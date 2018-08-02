В Западном Дегунине заключено 12 договоров на установку энергосберегающих приборов в домах

Для снижения показателей топливно-энергетических затрат в Западном Дегунине было заключено 12 договоров на установку новых приборов в многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель руководителя ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» Сергей Кузнецов на встрече с населением, прошедшей 1 августа.

— Экономия энергоресурсов, а значит, уменьшение платежей за услугу «отопление» в домах, по которым заключены энергосервисные контракты, будет осуществляться за счет установки узла погодного регулирования, который будет регулировать потребление тепловой энергии по температуре наружного воздуха, — пояснил Сергей Кузнецов

По словам Кузнецова, ожидаемое сокращение расходов энергоресурсов может достичь 25 процентов. (ео)