В Чехове оштрафовали организаторов незаконной рыбалки

Подмосковье В городском округе Чехов прокуратура проверила исполнение законодательства об охране водных биологических ресурсов, по результатам проверки к ответственности в виде штрафа привлечены организаторы незаконной рыбалки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В хорде проверки установлено, что в деревнях Капустино и Мерлеево городского округа Чехов индивидуальные предприниматели организовали любительскую и спортивную рыбалку. Вместе с тем договоры о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства хозяйствующие субъекты с уполномоченным органом не заключали.

«По результатам проверки Чеховская городская прокуратура Московской области возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.37. КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Рассмотрев административные материалы, Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству привлекло предпринимателей к административной ответственности в виде штрафов», — отмечается в сообщении.

Также прокуратура внесла коммерсантам представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения закона в настоящее время устранены.