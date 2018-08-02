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В Чехове оштрафовали организаторов незаконной рыбалки
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В Чехове оштрафовали организаторов незаконной рыбалки 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В городском округе Чехов в Подмосковье прокуратура проверила исполнение законодательства об охране водных биологических ресурсов, по результатам проверки к ответственности в виде штрафа привлечены организаторы незаконной рыбалки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
В хорде проверки установлено, что в деревнях Капустино и Мерлеево городского округа Чехов индивидуальные предприниматели организовали любительскую и спортивную рыбалку. Вместе с тем договоры о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства хозяйствующие субъекты с уполномоченным органом не заключали.
«По результатам проверки Чеховская городская прокуратура Московской области возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.37. КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Рассмотрев административные материалы, Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству привлекло предпринимателей к административной ответственности в виде штрафов», — отмечается в сообщении.
Также прокуратура внесла коммерсантам представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения закона в настоящее время устранены.
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